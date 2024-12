Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Akkor lesz jó napja, ha sikerül kizárnia egy kicsit a külvilágot. Most ugyanis nagyon sok ingerült ember lehet a környezetében. Valaki olyan megjegyzést tehet, ami igazán rosszul esik önnek. Jobb lenne, ha eleve elzárkózna most az olyan személyektől, akik mintha csak lehúzni akarnák a hangulatát.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

A karácsonyi hangulatot most nem igazán érzi. Nem is csoda, hiszen most a jelenben van megoldandó feladata. Az is lehetséges, hogy valaki a segítségét kéri, mert el van akadva egy üggyel. Ha tud, segítsen!

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

A kollégák próbára tehetik a türelmét, ön pedig mintha hírből sem ismerné a „kompromisszum” kifejezést. Pedig nem biztos, hogy mindenben önnek van igaza. Legyen nyitott a többiek javaslataira, és meglátja, az ön javaslatai is könnyebben átmennek!

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Sok idegeskedést hozhat ez a nap, nem csak a munkában. Lehet, hogy tovább késlekedik egy megrendelt ajándék, vagy valami mást nem kap meg időben. Az este viszont szép órákat hoz, és talán még romantikát is.