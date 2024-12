Ennek a csillagjegynek remek hangulatban indul a hete

Napi horoszkóp – 2024. december 23., hétfő

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A szenteste előtti napon a Hold és a Mars segítő fényszöge hat ránk, és ez nagyon jó kezdést ad az ünnepi hétnek. Bármi is hiányzik még, most könnyen, flottul, és frusztráció nélkül elintézheti. Kedves emberekkel találkozik a boltokban is.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ma még befuthat néhány idegesítő kérés, kérdés, feladat. Ennek nem igazán örül a szenteste előtt egy nappal. Azonban a karácsony nem azért a szeretet ünnepe, mert ölelgetni kell egymást, hanem azért, mert a szeretet toleráns és segítőkész.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A párja nem fog neheztelni, ha elárulja, mi tenné boldoggá. Segítsen neki, ne hagyja, hogy magában vergődjön! Délután egy nagy téli séta jót tenne mindkettejüknek. Önök melyik nap díszítik a fát? Ma este, vagy holnap reggel? Ezen nehogy összevitatkozzanak!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A család idén karácsony előtt is képes olyasmit tenni vagy kérni, ami kissé megbolygatja az ünnepi menetrendet. Nem kellene meglepődnie, minden évben produkálnak valamit, hogy rájuk kelljen figyelni. A reakciója lehetne idén higgadtabb és együttműködőbb!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A mai nap békéjének kulcsa, hogy kimondja-e, mire vágyik. Az nem vezet semmi jóra, ha a másiknak találgatnia kell. Nem ciki elárulni, hogy jólesne egy kicsi gyengédség és kényeztetés. Holnap itt a szenteste, s ez mindenképpen örömmel töltse el!

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Amilyen precíz, olyan sok a feladata is, és mindent próbál egyedül csinálni. Legyen nagyon észnél, mert a bolygók szerint kicsit önzőbbnek kellene lennie! Létezik egy fogalom: egészséges önzés, s ettől nem válik kevésbé népszerűvé.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A Mérleg Hold hétfőn abban erősít meg, hogy mindent jól csinál. Sőt úgy fogja érezni, önt igazolják az események. Szerencsére önnél nincs olyan veszély, hogy elbízza magát. Persze jár a dicséret is!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A Hold és a Mars fényszöge jelzik, hogy remek hangulatban indul a hete. Nem érti, sőt sajnálja azokat, akik stresszelnek. Önnek a karácsonyi készülődés igazi boldogságot jelent, és örömmel teszi. Semmiképp se vegye át mások idegeskedését.