Megsúgta az univerzum: váratlan események várnak erre a csillagjegyre a Vénusz Uránusz együttállása miatt

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A hétfői napon még kitart a tegnapi lelkesedés, mert a Hold még a tűz-elemű Nyilas jegyében van, és most már növekvő fázisában. Mindaz a tűz, ami ma önben van, garantálja a sikert. Bármit el tud érni! A retrográd Merkúr miatt viszont figyeljen rá, hogy az adminisztratív dolgokat kétszer is ellenőrizze.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A hétfői Vénusz Uránusz együttállás meglepő fordulatot hozhat, nemcsak párkapcsolati ügyekben, hanem pénzügyeket illetően is. Lehet, hogy hirtelen másképp alakul valami, amiről már lemondott korábban, vagy egy most eltervezett dologban jönnek be a számításai.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A nyugalma megőrzése legyen a legfontosabb már ma is, és holnap is. Valaki mintha direkt idegesítené, de valójában erről szó sincs. Valószínűleg tényleg ilyen nehézkesen alakulnak a dolgok a retrográd Merkúr miatt.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Amennyiben nem akar elveszni a részletekben, akkor ne kezdjen bele hétfőn semmilyen új dologba, inkább fejezze be azokat, amiket már elkezdett. És próbálja meg tartani a fókuszt: csak azzal foglalkozzon, ami valóban az ön dolga.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Hétfőn már újból elemében érzi magát: a tükörből is kiegyensúlyozott ember néz vissza. A Nyilas Hold nagyon kedvez önnek, és persze a hétvégi pihenés is érződik önön. A mai nap is tartogat apróbb meglepetéseket, amik a munka mellett igazi felüdülést jelentenek.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

A Nyilas Hold idején nagyon erős lelkesedéssel veti bele magát egy-egy témába, viszont vigyázzon, azért hallgasson meg másokat is. Bizonyos szempontból valóban igaza van, de azért próbálja más szemszögből is nézni a dolgokat!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A retrográd Merkúr idején könnyen hibát lehet elkövetni, ha valaki elkalandozik, épp emiatt lehetnek kisebb-nagyobb koccanások az utakon, tévedések a munkában. Önt nem fenyegeti ilyesmi, mert odafigyel, ráadásul szerencsés konstellációk védik. Legyen megértő másokkal!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A józanság és a pezsgés egyszerre jellemzi ezen a hétfőn. Ez a lehető legjobbkor jön, mert még a munkára kell koncentrálnia, miközben gondolatban már a közelgő karácsonynál jár. Azért az ünnepi menün már elkezdhet gondolkozni!