Üvegeket vált vissza a magyar srác, hogy álomutazásra vigye a barátnőjét

Niki régi álma egy zakopanei utazás

Bence megosztotta velünk, hogy a barátnője imádja a telet, a karácsonyt, és mindent, ami ezekhez kapcsolódik, és nagy álma, hogy egyszer eljuthasson Zakopanéba, ami szinte Európa karácsonyi fővárosa. Így lett végül az üveggyűjtő-akció célja a lengyelországi út.

„Egyedül kezdtem a palackgyűjtést, azonban rövid idő után már a barátnőm is odafigyelt rá, hogy ne dobja ki őket, és lett egy visszaváltós zacskó az előszobánkban. Bár ekkor még Niki nem tudta, hogy közös utazásra gyűjtök. Végig támogatott, még ha az elején furcsának is találta a nem hétköznapi hobbimat” – folytatja a fiatalember.

„Még gyerekcipőben járt ez az üvegvisszaváltós dolog, és kevesen figyeltek oda rá, amikor Bence elkezdte, így voltak olyan pillanatok, amikor nagy szemekkel néztem, hogy mit csinál” – veszi át a szót a párjától Niki. „Egy augusztusi fesztiválon például végig táncoltunk, majd azt vettem észre, hogy hazafele sétálva egy pultos átnyújtott neki egy hatalmas zacskót, amiről kiderült, hogy az este elfogyasztott összes italunk doboza benne volt. Miután láttam, hogy mennyire komolyan veszi, és megtudtam, hogy miért teszi mindezt, társakká váltunk a PET-palack-harcban is. Másoknak lehet, hogy ezek csak visszaváltandó üvegek, de számunkra igazi örömforrás, amivel nemcsak környezettudatosabbak lehetünk, de fiatal párként az álmaink megvalósítását is elősegíthetjük velük. Ma már közös programunk, hogy a nagy bevásárlások elején felváltva dobáljuk be az üvegeket egy itteni automatába. Most már van, hogy jobban izgulok egy-egy nagyobb visszaváltásnál, mint ő, hogy mennyit sikerült összeszednünk. A munkanapok végén pedig mosolyogva újságoljuk el egymásnak, hogy mennyi jött össze” – vallja be a fiatal lány nevetve.