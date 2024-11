Na ne: Kulcsár Edináéknál már egy hete áll a karácsonyfa!

Magyarországról nézve meglepő az Egyesült Államokban bevett szokás, hogy december elején felállítják a karácsonyfát (a new york-i Rockefeller Center emblematikus karácsonyfájának fényei idén például december 4-én gyúlnak majd fel – ünnepélyes keretek között). Így nem csoda, hogy sokaknál kiverte a biztosítékot Kulcsár Edina lépése: G.w.M felesége elárulta, náluk már november közepe óta áll a fa. A napokban pedig magyarázattal is szolgált a szokatlan lépésre.

Kulcsár Edináéknál már egy hete áll a karácsonyfa (Fotó: SZL)

„Egy szép novemberi napon, 15-én felállítottuk a fát és fel is díszítettük. Ez egy olyan fa, amit ajándékba kaptam. Azonnal szerettem volna megnézni, és ha már kibontottuk, meg is csináltuk anyukámmal”

– kezdte Instagram-oldalán Edina, aki hozzátette: „a fának köszönhetően eldöntöttem, hogy idén nem vagyok hajlandó görcsölni a karácsonyon!”. Majd így folytatta:

„December 23-án van eleve a szülinapom, nem nagyon szoktam ünnepelni, viszont idén tervben van. Összesen 6 gyerekünk van, akikkel szerintem mindenki el tudja képzelni, hogy mennyit kell foglalkozni. Mindenki más és más karácsonyi szokásokat alakít ki, és mindenki próbálja a számára legtökéletesebb forgatókönyvet követni. Eddig minden karácsonyom hatalmas rohanásból és stresszből állt. Minden más egyéb elfoglaltság mellett még sütni, főzni, házat dekorálni, Mikulásnak levelet írni, karácsonyfát állítani, családi összejöveteleket megszervezni stb. stb. stb. Szóval én most felülök erre a vonatra, és átadom magam már most a karácsonyi hangulatnak, mert korábban a nagy rohanásban sokszor az sem jött meg időben. Inkább szép lassan csinálok mindent, úgy, hogy időben elkezdem, minthogy a szeretet ünnepén egy feszült anyuka üljön a gyerekeivel az asztalnál.”

Az eddigi tapasztalatokat összegezve pedig így zárja sorait G.w.M felesége: „Én sem csináltam még ilyet, de már most sokkal nagyobb nyugalommal vetem magam bele ebbe az időszakba így, hogy időben elkezdtem az előkészületeket.”

Bár sok hozzászóló egyetért Edinával, ez a kérdés megosztja az embereket. Íme két vélemény a sok közül:

„Én már tavaly beálltam a sorba. Anno mi is minden évben december 24-én díszítettük a fát, vízkeresztkor meg szedtük is le. Olyan gyorsan eltelt ez az idő. :( Élvezhetetlen volt, olyan is előfordult, hogy 24-26-ig otthon sem voltunk, mert mindig vendégségbe mentünk valahova. Ha meg otthon voltunk, a főzés és a takarítás mellett még a fával is foglalkozni sokszor nyűg volt. Tavaly így sokkal jobban rá tudtam hangolódni az ünnepre, hogy már december 6-án állt a fa. Nálunk a kisfiam miatt a Mikulás hozza a fát is. Úgyhogy én teljesen megértelek, ne magyarázkodj, mindig lesz az embereknek valamibe belekötni. Szépek vagytok!”

– írta egy kommentelő.

„Az rendben van, hogy 24-én nem akarsz mindent egyben csinálni, de ez a fa novemberben lett feldíszítve! A gyerekek teljesen elvesztik a karácsony varázsát! Én pl. nagyon nem örülnék neki, ha a kisfiam azzal jönne haza az iskolából már novemberben, hogy az osztálytársának már meghozta a Jézuska a karácsonyfát! Mikor én arra törekszem, hogy minden a maga idejében történjen, és még a Mikulásig is van pár nap, nemhogy a karácsonyig! A hat gyerekkel kimagyarázni meg azért nem kellene, mert a Csutit követve elég sok időt tölt a gyerekekkel, persze az anyukánál vannak a gyerekek többet, de nem állandóan, ahogy gondolom a másik két gyerkőc is az anyukájukkal tölt több időt ami teljesen normális! Persze az ember ennyi gyereknél nehezebben old meg egy karácsonyt, de akkor 1-2 nappal hozom előbbre, nem egy hónappal ! Ez az én véleményem!”

– jegyezte meg más.