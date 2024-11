Botrány a budapesti étteremben: G.w.M így hergelte Nagy Melanie-t Kulcsár Edina orra előtt

Kulcsár Edina és G.w.M gyakran hangsúlyozzák, hogy az ő szerelmük egy mindent elsöprő szerelem, és hogy ilyen egy ember életében csak egyszer van. Ezért is döntöttek úgy, hogy románcuk miatt véget vetnek a házasságuknak, és közös jövő elé néznek. G.w.M exe, Nagy Melanie nehezen viselte a válást, és nem tetszett neki, hogy a szerelmét, gyermekei apját egyik napról a másikra elszerette a szépségkirálynő. Csúnya adok-kapok alakult ki közöttük, most azonban egy olyan dráma szemtanúi lehettek a budapestiek, hogy mindenki csak ámul.

G.w.M még mindig szereti hergelni Melanie-t

A Bors számolt be arról, hogy az egyik olvasója egy budapesti étteremben járt, ahol G.w.M és Kulcsár Edina is jelen volt.

- A férjemmel mentünk el koktélozni, sokat járunk erre a helyre. Körülbelül együtt érkeztünk meg G.w.M volt feleségével a bárba, ő a barátnőivel jött. Beszélgettek, jól elvoltak, nem keltettek nagy feltűnést. Aztán egyszer csak megszólalt G.w.M egyik dala, amire mindenki felkapta a fejét, mert nem ilyen stílusú dalok szoktak ott szólni.

A hölgy odahívott egy pincért, gondolom, hogy kapcsolják le azt a zenét, de ez nem történt meg. Cserébe viszont az ablak előtt megjelent G.w.M és Kulcsár Edina koktélokkal, tűzijátékokkal és olyan hangosan, ahogy csak tudtak. Nagyon kellemetlen volt a szituáció, a volt feleségen is láttam, hogy nem érti, mi történik. Olyan volt, mintha G.w.M direkt bosszantani akarta volna őt, többször be is pillantott az ablakon, hogy figyel-e valaki.

Nem csodálom, hogy Melanie fogta magát és elment… Hozzáteszem, mi sem maradtunk ott, és nem hiszem, hogy mostanában megyünk még - számolt be a Bors olvasója.

Végül Nagy Melanie is megszólalt a Borsnak az üggyel kapcsolatban:

Ebből a nagyon ciki történetből, én már szeretnék kimaradni, mert nekem iszonyú kellemetlen ennek a részesének lenni. Kínos a történet résztvevőivel egy lapon szerepelni…

– Szerintem ez nem poénos, és a Márk asztaltársaságának is szörnyen kellemetlen lehet, hogy két és fél évvel a válás után is a volt feleségével van elfoglalva. Mert, hogy ez történt, az alkalmazottak is elnézést kértek tőlem, és a tulajdonos is bevallotta, hogy ezt a jelenetet Márkkal tervelték ki. Nem véletlenül írta nekem a tulajdonos reggel, hogy nem gondolta volna azt, hogy szerinte ez az ártatlan poén így fog elsülni. Nem is szeretnék ehhez többet hozzáfűzni... – fogalmazott Melanie.