Soha többé nem fogsz enni ebből az ételből, ha megtudod, hogy mit művel veled

„Hát igen, karácsony van” - ez a kifogás, amit mindannyian használunk arra, hogy az ünnepi időszakban azt és akkor együnk, amit és amikor csak akarunk.

A hot dog is megrövidítheti az életünket / Fotó: Pexels (Illusztráció)

És bár a finom ételek fogyasztása teljes mértékben a karácsonyi időszakról szól, az egészségügyi szakemberek figyelmeztetnek azokra a veszélyekre, amelyek akkor léphetnek fel, ha ezeket a szokásokat egész évben alkalmazzuk.

Ugyanis a tudósok kimutatták, hogy a hot dog és más ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztásával valójában megrövidíthetjük az életünket. A Michigani Egyetem élelmiszer-szakértői azt vizsgálták, hogy pontosan mennyi időt vesz el a várható élettartamodból egy hot dog megevése. Az eredmények pedig még őket is megdöbbentették.

A táplálkozási szakember megállapította, hogy egy hot dog elfogyasztásával átlagosan 36 percet vehet el valakinek az életéből, míg a pácolt húsoktól körülbelül 24 percet. Ha pedig valamilyen üdítőt is iszol hozzá, az további 12 perccel rövidíti meg a földön töltött életedet.

A tudósok azt is kiderítették, hogy bizonyos éltelek pedig növelhetik a várható élettartamodat. Ilyenek bizonyos halfajták, amelyekkel akár 28 perccel is tovább élhetsz. Nem meglepő módon élettartamot növelő ennivalók közé számít, a friss gyümölcsök, zöldségek, sőt még a mogyoróvajas-lekváros szendvicsek is.

Az emberi egészség javítását célzó étrendi változtatások sürgőssége... egyértelmű. Eredményeink azt mutatják, hogy a kis, célzott helyettesítések megvalósítható és hatékony stratégiát kínálnak jelentős egészségügyi és környezeti előnyök elérésére anélkül, hogy drámai étrendi változtatásokra lenne szükség

- fejtette ki Dr. Olivier Jolliet, a tanulmány vezetője.

Az Egyesült Államokban elfogyasztott élelmiszerek csaknem 75 százaléka ultrafeldolgozottnak számít, ez pedig óriási egészségügyi problémát jelent. Ugyanis ebbe a kategóriába tartozó ennivalók több mint 30 betegséggel hozták összefüggésbe, köztük a rák több típusával, ami akár korai halálhoz vezethet - írja a Unilad.