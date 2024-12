Ez a rovar jelent meg az otthonodban? Nagy bajt jelez!

A penészfoltok elkerülése érdekében először is érdemes beszerezni egy páratartalom mérőt, valamint a páraelszívó beiktatása is sok bonyodalomtól szabadíthat meg. A zárt ajtónál, ablaknál történő fürdést érdemes kerülni, ahogy a nedves ruhák rosszul szellőző helyiségekben való teregetését is! Amennyiben már kialakultak a foltok, akkor sem szabad megijedni, speciális vegyszerekkel kell lefújni a felületet - írja a Mindmegette.