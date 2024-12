Ez a csillagjegy ma fontos ismeretséget köt

Napi horoszkóp – 2024. december 28., szombat

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Lehet, hogy mások idegesek, de ön nem az. A Hold már a Nyilasban jár, kedvező fényszögben a Marssal, és olyan alaphangulatot ad önnek, amivel minden fordulatot könnyen vesz. Most tényleg képes mindenben észrevenni a humoros helyzeteket.

Vannak csillagjegyek, melyek szülötteinek ma érdemes pihennie, mások viszont jobban teszik, ha kimozdulnak! (Fotó: Metropol)

Bika (04. 21. – 05. 20.)

A tegnapi nagy feszültségek után a mai nap igazi felüdülés. Ez a szombat legyen a közös programoké, már ha nem kell dolgoznia. A sok családi találkozó után jó lenne a barátok felé is nyitni, mert most bensőséges lesz a kapcsolatuk.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Bár imádja a karácsonyt, elképzelhető, hogy picit besokallt az ünnepektől. Nem szeretne még egy napot evéssel tölteni. Ha teheti, menjen sétálni, kirándulni vagy találkozzon a barátokkal, ismerősökkel! Sok színes és változatos programot találhat.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Ha olyan helyen, olyan emberekkel tölti a napot, ahol elengedheti magát, akkor nem hibázhat nagyot. Tehet bármit, mehet bárhová, bárkivel, de a cél az legyen, hogy jól érezze magát. Most megfogalmazódhatnak önben fontos új célok.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Szombaton mintha már elfújták volna a tegnapi feszültségeket. Nagyon figyeljen minden olyan témára, ami a jövővel kapcsolatos lehetőségekről szól. Olyan hírek, információk is eljuthatnak önhöz, amelyeket fel tud használni a későbbi döntésekhez.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ma nagyon nyugodt nap várható. Szívesen elbíbelődik otthon, rendet rak, betesz egy mosást a gépbe, takarít a nagy vendégségek után. Azért ha felhívja egy barát, rá feltétlenül szakítson időt, mert fontos híreket akar megosztani önnel.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Nagyon szép, és főleg vidám nap lesz a szombat. És sok új információ is jön, amiknek alapján ötletek, elképzelések sora jelenik meg a fejében. Dolgozza is ki ezeket! Új időszak előtt áll, ne legyen felkészületlen! Most van a tervezés fázisa, de rövidesen eljön a cselekvés ideje is.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A Hold a Nyilasban jár, ami jókedvű napot jelez. Ez a nap ideális az elő-szilveszteri partira. Ha hívják, mindenképpen fogadja el, nagyon jól fogja magát érezni! Fontos ismeretséget köthet, és nem csak akkor, ha még keresi a párját.