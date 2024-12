Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Zavarja az a sok háborgás és panaszkodás, ami a környezetében van. Ön egy optimista ember, és nem szereti átadni magát a borús hangulatnak. Most viszont azzal is árt, ha megpróbálja a többieket jókedvre deríteni. Annyira ideges mindenki, hogy ez szinte lehetetlen küldetés.

Bak (12. 22. – 01. 20.)

A legjobb ezt a napot csendben átvészelni. Ön nagyszerűen ért ahhoz, hogy temetkezzen a munkába, és ilyenkor nem kell még csak meg sem hallani a vitákat, amik mennek ön körül. Ma is tegyen így! Zárja ki a külvilágot!

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

A Vénusz a jegyében nagyon kedvezőtlen fényszöget zár be a Marssal és a Holddal is. Az a legrosszabb a mai veszekedésben, hogy közben önmagát is hibáztatja végig… Már nem is tudja, kire haragszik jobban: a másikra, vagy saját magára? Minél hamarabb béküljenek ki!

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ön hiába kedves és békülékeny, ha a környezetében mások goromba, veszekedős hangulatban vannak. Olyasmiket vághatnak egymás fejéhez a környezetében, hogy ön csak pislog, meddig mennek el az emberek…