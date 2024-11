„Sosem szerettelek!” – Kapaszkodj meg, valójában ezt áll a bántó kifejezés mögött!

Nincs fájdalmasabb dolog annál, mint amikor egy csúnya szakítás ezzel a mondattal végződik: „Sosem szerettelek!” Innentől kezdve pedig mindent megkérdőjelezünk: volt-e bármi is valóban igaz? Az önértékelésünknek annyi, mindent újragondolunk, érzelmek viharába kerülünk. A legfontosabb azonban megérteni a lényeget: ez a kijelentés valójában nem rólunk szól, hanem a másikról – hívja fel a figyelmet a Life.hu, mely még egy hasznos üzenetet említ. Ha eddig akadtak is kétségeid, többé ne legyenek, itt az idő a továbblépésre!

Így dolgozz fel egy fájdalmas szakítást. Fotó: Pixabay

Először is: ez a fájdalmas kijelentés nem jelenti azt, hogy a párunk végig hazudott volna. Leginkább arról lehet szó, hogy idővel a kezdeti szeretet elhalványult és megszokás, kényelem lett belőle, amire ő is csak a szakítást követően jött rá. Egyszerűen próbálja megmagyarázni kiüresedett érzéseit azzal, hogy úgy hiszi, sosem szeretett. Még akkor is, ha ezzel tulajdonképpel leértékeli a közös múltatokat.

Ugyanakkor az is lehetséges, hogy manipulálni szeretne vagy bántani. Azt akarja, hogy magadat hibáztasd és ne őt vagy kettőtöket. Csak éppen abba nem gondol bele, mekkora fájdalmat okoz vele. A lényeg: ha valaki azt mondja, sosem szeretett, azzal igazából nem teszi semmissé az együtt töltött időt, az élmények valódiak voltak, még akkor is, ha azok később átértékelődtek a másik számára.

De hogyan is dolgozz fel egy ilyen kegyetlen kijelentést? Hogyan lépj túl a szakításon? Íme négy tipp:

1. Ne hibáztasd magad, ez nem rólad szól. Még akkor sem, ha azt hiszed, veled van a baj, hiszen ez az ő döntése volt. Épp ezért ne hagyd, hogy a szavai megkérdőjelezzék az értékedet!

Az, hogy valaki nem szeretett úgy, ahogyan szeretted volna, nem jelenti azt, hogy te kevesebbet érsz!

2. Dolgozd fel a fájdalmat és az érzéseidet. Hagyj magadnak időt arra, hogy szomorú, csalódott vagy épp dühös legyél. Fogadd el az érzéseidet, beszélj róla, adj időt a „gyászra”. Nem kell rögtön erősnek lenned!

3. Ne bántsd magad azért, mert te szeretted őt. A kapcsolat két emberről szól, de az érzelmeid a tieid. Legyél büszke arra, hogy te végig őszinte voltál!