A szuper fényszögek szombatja: ezeknek a csillagjegyeknek ma nagyon át kell gondolniuk minden lépésüket

Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Az egész heti rohanás után mára marad, hogy rendet tegyen az otthonában. A pénteki telihold után már fogy a Hold, ami selejtezésre és takarításra tökéletes. De nem kell mindkét nap szorgoskodnia. A szombat kikapcsolódásra alkalmasabbnak látszik…

Bak (12. 22. – 01. 20.)

Ha tanuláson, képzésen, vagy utazáson töri a fejét, akkor itt az ideje lépéseket tennie. Ne várjon tovább! Az égi folyamatok kedveznek minden ilyen témának. Más jó híreket is kaphat! Például pénzügyekkel kapcsolatban.

Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Ez a nap pihenésre, elvonulásra alkalmas, de az aktív pihenés, túrázás, sétálás is jó ötlet. Hallgasson a bolygók tanácsára, ki kell kapcsolódnia, máskülönben nem bírja a hajtást. Nem kell heti 7 napban rendelkezésre állnia. Szüksége van töltődésre. Pont, ahogy a mobiltelefonjának, a laptopjának is…

Halak (02. 19. – 03. 20.)

Jogos, érthető és aktuális, hogy most a jövőre koncentrál. Az égi folyamatok is ennek kedveznek. Vonuljon el egy kicsit, és szánjon időt arra, hogy végig gondolja, leírja, illetve beírja a naptárába azt, ami már tudható! És adjon teret a váratlan eseményeknek is!