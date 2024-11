Íme, az „agyhalottak” – Így hívja Magyar Péter az EP-képviselőit

Mit várhat az ember egy olyan politikustól, mint Magyar Péter, aki a támogatói után a saját pártja képviselőit is teljesen alkalmatlan, agyhalott embereknek nevezi?! A hét elején kiszivárgott hangfelvételen a szavazóit nevezi büdösnek és büdös szájúnak, majd csütörtökön újabb hangfelvétel került elő, amin a saját pártja európai parlamenti képviselőit hívja agyhalottnak, teljesen alkalmatlannak és Soros-ügynöknek. De kik is lehetnek közülük, ahogy magyar Péter mondja a tényleges „agyhalottak”?

Magyar Péter látszólag büszkén pózol az EP-képviselőivel, de a hátuk mögött agyhalott Soros-ügynöknek nevezi őket

Egyáltalán, milyen lehet egy olyan politikai közösségnek a tagja lenni, ahol a pártelnök teljesen hülyének tart magán kívül mindenkit?

Magyar Péter őket tartja agyhalott Soros-ügynöknek

A jobboldali sajtó már az európai parlamenti választások előtt is arról írt, hogy Magyar Péter pártja tele van Soros-fiókákkal. Magyar ezt természetesen hazugságnak nevezte, és mindent tagadott a nyilvánosság előtt. A legújabb hangfelvételek azonban azt mutatják, hogy Magyar is pontosan tudta, hogy újabb Soros-ügynököket juttat Brüsszelbe.

Leírom neki magyarul... Én értem, hogy Soros-ügynök, és nem tud magyarul [...] Mondom, te tudsz magyarul? Tudsz olvasni? Akkor mi a büdös ***-at csináltál?

– kelt ki magából a hangfelvételen Magyar Péter, miután elmondása szerint szigorúan megtiltotta minden képviselőjének, hogy nyilatkozzon a sajtónak, de egyikük mégis ki mert állni a mikrofonok elé.

Leginkább három ember jöhet szóba, amikor Magyar Soros-ügynökről beszél:

Magyar után a második helyen Dávid Dóra nemzetközi jogász szerepelt a Tisza párt EP-listáján. Önéletrajza szerint 2005 óta nem élt Magyarországon. Korábban a Facebookot és az Instagramot működtető Meta jogtanácsosaként dolgozott Londonban. Még 2014-ben az Advocates for International Development nevű szervezetnél volt gyakornok. Érdekes egybeesés, hogy a szervezet egyik partnere jelenleg a Jenner&Block, David Pressman, amerikai nagykövet ügyvédi irodája. 2014-ben pedig a Soros-féle Open Society Initiative, valamint a szintén a milliárdos spekuláns által pénzelt Amnesty International volt a partnerük. Dávid Dóra szerepet vállalt a Save the Children International nevű nemzetközi civil szervezetnél, amely korábban több, Soros György által kezdeményezett projektben is részt vett.