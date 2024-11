Az alvásproblémák hosszú távon negatívan befolyásolhatják az egészségünket és a hangulatunkat is. Van azonban három olyan szupergyümölcs, amely jelentősen támogatja a nyugodt alvást, a valódi éjszakai pihenést. Ezeket a Mindmegette gyűjtötte össze.

Íme három szupergyümölcs, amelyek rendszeres fogyasztása garantáltan álomba ringat és jelentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy végre ne forgolódj nyugtalanul, álmatlanul az ágyban.

Fotó: pexels

Ananász

Kutatások szerint ha lefekvés előtt ananászt eszünk, az serkenti a szervezetünkben a melatonin, vagyis az alvást segítő hormon termelését. Érdemes tudni, hogy a melatonin szabályozza az alvás minőségét, amelynek egyik elővegyülete a szerotonin. Ahhoz, hogy a szervezetünkben megfelelő legyen a szerotoninszint, triptofán nevű aminosavra van szükség, amit az ananász tartalmaz.

Kivi

A kivi az ananászhoz hasonlóan szintén magasabb szerotoninszintet eredményez, ezért ez a gyümölcs is támogatja a nyugodt alvást. Emellett C-vitaminban, valamint antioxidánsban is gazdag, amelyek szintén kedvező hatással vannak az egészségünkre.

Banán

A banán szintén tökéletes választás, ha nyugodtan szeretnénk aludni éjjel. Ráadásul ez a népszerű déligyümölcs a szerotonin mellett nagy mennyiségű magnéziumot, káliumot és B6-vitamint is tartalmaz, amelyek ellazítják az izmokat és kisimítják a fáradt idegeket hozzásegítve ezzel a nyugodt és pihentető alváshoz.

Bár az imént említett gyümölcsök is sokat javíthatnak az alvásproblémákon, azért érdemes figyelni az egészséges étrendre is, valamint arra is, hogy közvetlenül lefekvés előtt lehetőség szerint már kerüld a nehéz ételeket és a koffeintartalmú italokat is.