Ez a négy csillagjegy áll a legközelebb a kiégéshez

Kétségtelen, hogy a XXI. század eredményorientált, pörgős, kismillió ingertől vezérelt világában a kiégés az egyik legnagyobb veszély, ami leselkedik ránk. Mindenki meg akar élni, mindenki boldogulni akar, sajnos azonban vannak, akik képtelenek maguknak megálljt parancsolni, képtelenek elengedi egy-egy munkahelyi problémát, vagy egészségesen szétválasztani a magánéletüket és a munkaórákat, így pedig túlterhelik magukat, aminek a vége óhatatlanul az összeomlás lesz. Sajnos van négy csillagjegy, amely mind közül a leginkább hajlamos arra, hogy kiégjen. Eláruljuk, kik ők!

Csillagjegyek a kiégés határán: te is köztük vagy?

Szűz

Sajnos aligha meglepő, hogy a folyamatosan tökéletességre törekvő, a legapróbb részleteket is alaposan szemügyre vevő Szűz felkerült erre a listára. Ő az, akinek hatalmas munkamorálja és teherbírása lehetővé teszi, hogy egyszerre több feladattal foglalkozzon, ráadásul mindre ugyanolyan komoly figyelmet szenteljen. Sajnos azonban épp elképesztően magas elvárásaik csapdájába esnek e jegy szülöttei, ugyanis nemcsak más munkájával nincsenek megelégedve az esetek többségében, de bizony a magukéval sem. Ez pedig egyenes út a kiégéshez, ha nem tanulnak meg „lazítani picit a gyeplőn”, és elnézni a kisebb „tökéletlenségeket”.

Bak

Természetesen a legkeményebben dolgozó csillagjegy is a veszélyeztetettek közt van. A Bak rendszerint egyszerre igyekszik boldogulni az élet minden területén, ugyanakkor sajnos egy idő után túl sokká válhat számára, hogy a munkában is jól teljesítsen, és személyes kötelezettségeinek is folyamatosan eleget tegyen. Ráadásul ambiciózus jegy lévén hajlamos feláldozni a saját (mind lelki, mind fizikai) egészségét a cél elérése érdekében. Talán számára a legfontosabb, hogy megtanuljon relaxálni!