Novemberi pénzhoroszkóp: ez a 3 csillagjegy most igazán örülhet

A kínai horoszkóp szerint a 2024-es év a Sárkány éve. A Sárkány pedig a tizenkét kínai állatjegy közül a legerősebb, így az egyik legmarkánsabb időszakot hozza el számunkra. Épp ezért tartják azt, hogy sorsfordító időszak ez az év az asztrológiában.

A kínai horoszkóp szerint három jegy szülötteire lesz igencsak jó hatással anyagi szempontból a november.

1. Ló (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

A Ló évében születettek számára a kemény munka végre meghozza gyümölcsét. Ennek a jelei pedig az élet minden területén megmutatkoznak majd. A legnagyobb pénzügyi sikereket azok érik el, akik az élelmiszeriparban dolgoznak, legyenek séfek, szakácsok, felszolgálók vagy kiszállító partnerek, zöldségesek stb. Rajtuk kívül a tanárok érezhetik úgy, mintha valamiféle pozitív változás állna be anyagilag az életükben.

2. Sárkány (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Akik a Sárkány éveiben születtek, azok idén (a Sárkány évében) általánosságban véve is szerencsésnek érezhetik magukat: mivel a jegy alapvető tulajdonságait – a szenvedélyt, az önbizalmat, az intelligenciát és az ambíciót – birtokolják, a kínai jóslás szerint rájuk duplán érvényes lehet a szerencse, amit az idei év tartogat. Ők nem is csak anyagi sikerekre számíthatnak novemberben. A személyes kapcsolataikban is remekül navigálnak majd, igencsak nagy népszerűségre tesznek szert szélesebb körben is. Különösen azok számíthatnak nagyobb sikerekre, akik „iparosok”, vagyis akik a két kezükkel hoznak létre valamit. De a villanyszerelők, vízvezeték-szerelők, az építő- vagy élelmiszeriparban dolgozók szintén anyagilag szerencsés időszakra számíthatnak.

3. Kakas (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

A Kakas szülöttei is szerencsések lesznek, viszont jobb, ha ezt magukban tartják, hacsak nem akarnak hirtelen felbukkant „régi jó barátokat” az életükből. Elvileg az oktatási ágazatban tevékenykedő Kakasok járnak majd legjobban, különösen azok, akik könyvkiadással foglalkoznak (legyen szó akár nem fikciós, akár szépirodalmi művekről, tankönyvekről). Azok a szakemberek, akik nehézgépekkel dolgoznak, vagy ilyen cégek marketingcsapatában dolgoznak, szintén különösen szerencsések lesznek. Lesz Kakas, aki mellékállással tesz szert extra bevételre: most minden sikerrel járhat, még egy egyszerű garázsvásár is meglepően jól sülhet el.