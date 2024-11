Bekavar az univerzum: új energiák kelnek szárnyra, ez vár ma a csillagjegyekre

A mai nap mindenki számára tartogat meglepetést. Tudod, mi vár rád? Máris kiderül!

Mit ígérnek az égiek? Fotó: Metropol

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Végre egy kicsit oldottabb a hangulat körülötted. Az elmúlt napok feszültsége után ez valóságos áldás. Ma délután, este élvezd ki ezt a kedvező energiát, és menj kicsit társaságba, bulizni, kikapcsolódni.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ma megnyugszol, fellélegzel, és sokkal könnyedebb napod lesz, mert jó híreket kapsz valakivel kapcsolatban, aki miatt aggódtál. Neked is csupa jó fejleményt tartogat a nap!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Pénteken próbálj visszatérni a rugalmas hozzáállásodhoz, és amennyire csak lehet nem idegeskedni olyan dolgok miatt, amelyek kívül esnek a hatókörödön. Most ráadásul a körülmények is a kezedre játszanak, és az idő mindent megold.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Pénteken rengeteg pozitív energia áramolhat körülötted, emiatt a szokottnál is derűsebben reagálhatsz a hírekre, amik befutnak. És most talán még egy elsőre negatívként értékelt hírt is pozitívvá fordulhat, ha egy kicsit még nyitottabban és kreatívabban állsz a dolgokhoz.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A kedvező fényszögek pénteken nagyon jó hatással vannak rád. Épp ezért ma bármibe belekezdhetsz, amibe csak szeretnél. Igyekezz úgy eltölteni a napot, hogy lehetőleg minél több olyan dologgal végezz, amit az elmúlt napokban halasztanod kellett.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

A Merkúr hátrálása miatt lehetnek ma is az információkban „csúsztatások”. Legyél nagyon körültekintő akkor, amikor ezekre reagálsz. Lehet, hogy van mindennek igazságalapja, de azért nem pontosan azok a körülmények, amik eljutottak hozzád. Hallgass a belső hangra!

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Az uralkodó bolygód, a Vénusz kedvező fényszögeket kap. Ez igazán szerencsés előjeleket teremt minden kérdéses ügynek. Ráadásul valaki egy helyzetben igen kellemes meglepetéssel szolgál, pozitívan csalódsz benne.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

A tegnap, illetve az elmúlt napok nehézségeiért pénteken érkezik a „kárpótlás”. A Skorpió Hold két szuper segítő fényszöget is kap, egyet a Szaturnusztól, egyet a Vénusztól. Most nagy elismerést kaphatsz a munkában és a párkapcsolatban is. Ez egy igazán sikeres és elégedett nap lesz.