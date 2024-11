Viták és kiborulások, ezeknek a csillagjegyeknek most nagy türelemre lesz szükségük

2024. november 28.

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A Hold és a Mars fényszöge mutatja azt a robbanás közeli állapotot, amibe most kerülhet. A Hold már a Skorpió jegyébe lép délelőtt, és jelzi, hogy egy olyan emberrel kerül összetűzésbe, aki ön szerint „nem játszik tisztán”.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ma lesz pontos az a kedvezőtlen bolygóháromszög, aminek legérzékenyebb pontján a Skorpió Hold áll. Valaki miatt aggódhat. Higgye el, a legfontosabb most a higgadtság! Már estére szertefoszlik a viharfelhők nagy része, és péntekre már rendeződnek a dolgok. Sőt, csodás „kárpótlást” kap az illető.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A Merkúr hátrálása fokozhatja a feszültségeket. Most ráadásul a szokásosnál is érzékenyebben érintheti minden fennakadás. Rugalmatlanabb is lehet, mint egyébként, és ettől még inkább befeszül. Ma jót tenne bármilyen relaxációs technika – már ha van türelme hozzá.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A Hold víz-elemű jegybe lép ma, a gond csak az, hogy egy nehéz bolygóháromszög csúcsán áll, ami önt is nagyon érzékennyé és sérülékennyé teszi. Most elhagyja a jókedve, erre figyelnie kell, mert sokkal borúsabban látja a dolgokat, mint amilyenek azok valójában.



Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Ma jól jön az óvatosság! Ha elég figyelmes, könnyen észreveszi, amikor valaki nem teljesen tiszta szándékkal közeledik önhöz, vagy ki akarja használni. Figyeljen a megérzéseire, a jelekre, melyek megmutatják, ha valami nem stimmel az illetővel, vagy a sztorival, melyet előad.



Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Eléggé megviselik önt is a mai bolygóállások. Érzékenyebb és sértődékenyebb, mint máskor, és ön is megbánthat valakit, teljesen véletlenül is, egy ártalmatlan megjegyzéssel. Nyilván nem lehet egész nap hallgatásba burkolózni – pedig ma ez lenne a tanácsos!



Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Készüljön fel arra, hogy akadályokba ütközik! Vannak napok, amikor nem jön össze semmi. Ráadásul a hátráló Merkúr technikai dolgokban is hozhat bosszúságokat. Szakadozhat az internet, elromolhat a telefon...

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Csütörtökön lesz pontos az a kedvezőtlen bolygóháromszög, aminek legérzékenyebb pontján a Skorpió Hold áll. Lehetnek most olyan konfliktusok, amik egész másról szólnak, mint ami egyértelmű lenne a szavak szintjén. Másnapra már nemcsak megnyugvást, hanem csodás fordulatot jeleznek a bolygók.