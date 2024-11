Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

A Nap a jegyében jár, és nagy energiát ad, amit most még tovább erősít, hogy a Hold is tűz elemű jegyben, az Oroszlánban van. Hát most tényleg szélvészként söpör végig az egész napon. Vigyázzon, van aki túl rámenősnek találhatja!





Bak (12. 22. – 01. 20.)

A Plútó jegyváltása arra biztatja, hogy bízzon az ösztöneiben. Olyan pozitív benyomások érik most, amik hatására ráébred, hogy mennyi lehetősége van, és szabadon választhat, merre tart az utazása során... Gyakorlati szinten is jó híreket kaphat pénteken!





Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Természetesen hatnak önre a külső körülmények, ma mégis inkább olyan lehet a napja, amilyet teremt magának. Ha valakinek a társaságát végképp nem viseli el, akkor itt az ideje, hogy ezt valamilyen formában a tudtára is adja. Különben ne csodálkozzon, ha ideges, feszült.





Halak (02. 19. – 03. 20.)

Ma túlteng önben az alkotási kedv: nincs olyan feladat, amit ne lenne képes megoldani. De van valami, ami igazán az öné, az ön célja, az ön feladata, és a legmélyebb énjéből fakad. A legfontosabb mindig az, amit a lélek üzen. Hallgassa meg!