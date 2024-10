A Vízöntő izgalmas hírt kap, a Skorpió pedig flörtölni fog, íme a szombati horoszkóp

2024. október 19.

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A szombati nap jól sikerülhet, de csak ha elkerül néhány csapdát: ne húzza fel az orrát a másik megjegyzésein, mert ezzel most csak magának csinálnál rosszkedvet. Ha nincs valódi oka az összezördülésnek, akkor tényleg kár lenne vitatkozni.

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Ma is a Bika jegyében jár a Hold, ami miatt most nagyon vágyik a kényelemre, a pihenésre. Reméljük, hamar le lehet tudni a kötelező köröket (bevásárlás, takarítás, főzés), hogy tényleg elnyúlhasson a kanapén egy könyvvel. A Bika Holdnál amúgy a főzés nagyon megy. Valószínűleg amúgy is szuper szakács, de most még jobban érzi az ízeket.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ha valamilyen különleges programba, vállalkozásba, vagy egyedi dologba fogna bele, akkor ez a mai az ön napja. Most erőfeszítéseit a csillagok különösen segítik és nagy az esélye annak, hogy az eredmény is valami olyasmi lesz, amit remél.

Rák (06. 22. – 07. 22.)

A Mars még mindig a jegyében jár, emiatt lehet a szokottnál ingerlékenyebb. Ma kap egy kedvező fényszöget az Uránusztól, így most vágyik a szokatlanra, az újdonságra. Lehet, hogy úgy érzi, nem fér a bőrébe :). Menjen este társaságba, hogy legyen valami izgalmas is a napban!

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Szombat lesz az a nap, amikor le tud nyugodni, és lesz ideje arra, hogy egy kicsit előre gondolkodjon, tervezzen és olyan dolgokba kezdjen, amelyeknek a hatása később jelentkezik. Kedvező ez a nap arra is, hogy valakivel, akivel hosszú távra tervez, egy kicsit szorosabbra fűzze a köteléket.

Fotó: Pexels

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Szombaton egy régen várt hívást, vagy üzenetet kaphat, amelyből kiderül, hogy elérte a célját valamiben, vagy legalábbis bejöttek a számításai. Ez is bizonyítja, hogy remekül működik az intuíciója.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Érdekes nap lesz a mai. Ma rájön egy tévedésedre egy beszélgetés során, mivel egy fontos momentum rejtve maradt eddig ön előtt. De ez nem problémát jelent, inkább csak meglepő irányt vesz a dolog. Legyen objektív és rugalmas!

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)