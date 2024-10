A Kosnak és a Nyilasnak szenvedélyt hoz a mai nap, de a többiek sem unatkoznak majd

2024. október 26.

Horoszkóp

Kos (03. 21. – 04. 20.)

A szombati nap az Oroszlán Holddal vidámnak ígérkezik, de a kelleténél eggyel szenvedélyesebb is lehet. A nagy teátrális kirohanásokat kellene most elkerülni. A Hold és az Uránusz fényszöge jelezhet belső nyugtalanságot, idegességet is, aminek nem is tudja a magyarázatát.



Bika (04. 21. – 05. 20.)

A szombat önnek is hozhat feszültséget, annak ellenére is, hogy a tegnap sikeres nap volt. Ma ugyanis az Uránusz a jegyében a Holdra vet kedvezőtlen fényszöget, ami hirtelen előjövő idegességre utal. Lehet, hogy sértve érzi magát a büszkeségében, de erre nincs igazán oka.

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Ezen a napon mintha semmi se úgy menne, ahogy tervezte! Akkor se, ha van A- és B-terve is. Egy Hold-Uránusz együttállás újabb és újabb kerülőutakat talál. Jól jár, ha nem ellenkezik, inkább mosolyog az egészen…

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Most próbára lesz téve a türelme. A Hold érzékennyé teszi, és úgy érzi, hogy minden ön ellen fordult, mert váratlan események húzzák keresztül a számításait. Ha nem sértődik meg, ha nem veszi személyesre, akkor megkönnyíti a saját dolgát.

Fotó: Neirfy / Shutterstock

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Valaki mintha provokálná, és olyan ötlettel áll elő, ami totál keresztbe húzza a terveit a hétvégével kapcsolatosan. Fontos lenne megvizsgálni a saját érzéseit. Meg akar felelni neki? Esetleg nem tud, nem akar nemet mondani?



Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Minden esélye megvan arra, hogy jól érezze magát, még akkor is, ha azt tapasztalja, hogy az emberek ingerültek, türelmetlenek egymással. Jobban jár, ha kerüli őket, illetve nem reagál a kellemetlen beszólásokra.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Jól lehet, és a hangulata is rendben, de az impulzusvásárlást okosabb lenne elkerülni, hogy ez a jókedv később is töretlen legyen. Ha lát is valamit, ami nagyon tetszik, aludjon rá egyet, és ha utána is elengedhetetlennek tartja, megveheti…

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Elementáris erejű hatással lesz önre valaki ezen a hétvégén. Vagy vonzza, vagy taszítja, de mindenképpen nagyon végletesen. Ha ez az „illető” a párja, akkor most nem lesz egyszerű dolga. Próbálják meg picit megszelídíteni egymást és az érzéseiket.