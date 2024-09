Ezt a három csillagjegyet alapjaiban változtatja meg a szeptemberi holdfogyatkozás

A jövő héten, egész konkrétan szerdán, 18-án komoly kozmikus energiák szabadulnak majd fel, ugyanis nem csak a szeptemberi holdciklus érik be az aznapi teliholddal, de holdfogyatkozásban is lehet részünk. Ez a kettős asztrológiai hatás pedig mindannyiunk életére befolyással lesz. Akad azonban három csillagjegy, aki többet kap mindebből, mint mások: az ő életük jóval komolyabb átalakuláson megy keresztül.

3 csillagjegyre alapos megújulás vár a teliholdnak hála Fotó: Pexels

Nekik kavar be a leginkább a szeptemberi telihold

Ikrek

Az elmúlt hetek arról szóltak számodra, hogy a családod, az otthonod háza táját tedd rendbe, most azonban a telihold időszaka a munkakörülményeiden fog alapjaiban változtatni. Ha olyan helyen, olyan pozícióban dolgozol, ahol úgy érzed, nem igazán ismernek el, nem tudsz kiteljesedni, akkor most új lehetőségek nyílhatnak előtted, melyek új utakra vezethetnek. Ráadásul a szerencsés Jupiter is melletted áll majd, így noha úgy érezheted majd, hogy az egész világod alapjaiban remeg meg, garantáltan jól jössz ki végül a dologból.

Szűz

Mivel ez az egész holdfogyatkozás a te hónapod alatt történik, aligha meglepő, hogy az életedre is nagy hatással lesz – el sem hiszed, mekkora hatással! A szeptemberi telihold egy olyan folyamatot indít el, mely végén más színben látod majd a kapcsolataidat, átértékeled az egyes emberekhez fűződő viszonyodat. Ehhez persze az kell, hogy magaddal is tisztában légy! Könnyen lehet, hogy egyes esetekben új határokat kell majd meghúznod.