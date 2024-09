Tényleg megéri a lakáskassza? A szakértő végre elárulja a választ

Újra hódítanak a lakástakarékok! Befizetéseinkre akár 30 százalékos kamatbónusz is járhat. A Fanny magazin Valkó Hiteles András jelzáloghitel specialista segítségével járt utána annak, hogy kinek éri meg takarékoskodni, és mire figyeljünk a szerződéskötéskor.

A lakástakarékpénztár nem csak azok számára éri meg, akik lakás- vagy házvásárlást terveznek. (Fotó: Shutterstock – Képünk illusztráció)

Vágjunk bele a felújításba!

A lakástakarékpénztár egy egyszerű, havi rendszerességű befizetéseken alapuló, fix futamidejű megtakarítási forma. Kevesen tudják, de nem csak azok számára éri meg, akik lakás- vagy házvásárlást terveznek, mivel használható építkezéshez, meglévő ingatlan bővítésére, felújítására, korszerűsítésére is.

Faragjunk le a tartozásból!

A már meglévő hitel csökkentésére is felhasználhatjuk. Ha például most felvettünk egy nagyobb, akár 30 millió forintos hitelt, és a visszafizetendő összeg 60 millió forint, akkor havi 50 ezer forintos megtakarítással a hiteltartozást akár 55-56 millió forintra is csökkenthetjük.

Megéri előtörleszteni

Azoknak is érdemes megfontolni a megtakarítást, akik két-három éve vettek fel lakáshitelt 10 éves kamatperiódussal. Jelenleg kedvező a kamatuk, de nem lehet biztosan tudni, hogy tíz év múlva milyen feltételekkel folytatódik a hitel. Érdemes már most elkezdeni félretenni, hogy a kamatfordulókor minél nagyobb összeget tudjanak előtörleszteni.

Csökkennek a kamatok

Ha CSOK Plusz-t igényeltünk, akkor is érdemes mellé lakástakarékpénztári szerződést kötni, így tovább csökkenthetjük a hitelkamatokat. Mivel az LTP hozama általában magasabb, mint a CSOK Plusz hitel kamata, érdemes minél hosszabb futamidő mellett lakástakarékot fizetni.

Kell az önerő a lakásra

Lakáscélú megtakarítást is indíthatunk gyermekünk számára. Ha havi 100 ezer forintot fizetünk 10 éven keresztül, akkor összesen 15.678.212 forintot gyűjthetünk össze, amelyből 3,6 millió forint bónuszként jár. Saját névre lehet kötni akár többet is, és majd lejáratkor döntünk a felhasználásról vagy annak átruházásáról.

A hitelt is kiválthatjuk

Miután lejárt a futamidő, dönthetünk arról, hogy csak a megtakarítás kiutalását kérjük, vagy igényeljük a lakáscélú kölcsönt is. A hitel felvétele különösen előnyös lehet, ha a lakástakarékpénztár által kínált kamat kedvezőbb, mint a meglévő hitelünk kamata, így érdemes lehet fontolóra venni a hitelkiváltást.