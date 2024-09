Heti horoszkóp: egy röpke randevúból komoly kapcsolat alakulhat ki

Szűz

VIII. 24.–IX. 23.

Általánosságban elmondható, hogy a tested most meglehetősen jó állapotban van, így még akkor is jobban érzed majd magad, ha esetleg súlyos betegségben szenvedsz. A csillagok szerint előfordulhat, hogy egyik nap hirtelen nem csak a munkahelyedet, hanem a korábbi tevékenységedet is megváltoztatod, ehhez azonban új készségek elsajátítására lesz szükséged.

Mérleg

IX. 24.–X. 23.

A rengeteg munkádért jutalmat kaphatsz, illetve visszaadja valaki a régi tartozását. Késztetést érzel arra, hogy kilépj a jelenlegi munkahelyedről, de ezt novemberre halaszd inkább. Ha egyedülálló vagy, akkor romantikus hangulat jöhet, ugyanis egy röpke randevúból komoly kapcsolat alakulhat ki. Ha van kedvesed, akivel egy apróság miatt szakítottál, most újra békét köthetsz.

Skorpió

X. 24.–XI. 22.

Ez a hét számodra a hatalmas változások, eredmények időszaka. Higgy az erődben és cselekedj! De ne feledd, olyan külső energiák vesznek most körül, amelyek miatt kissé nehézkes az életed. Vigyázz az idegrendszeredre, folytass egészséges életmódot, hagyj fel rossz szokásokkal, és pihenj sokat. A családi idillt egyetlen dolog homályosíthatja el, ha hagyod: a rokonok kéretlen tanácsai.

Nyilas

XI. 23.–XII. 21.

A pénzügyi tervekkel kapcsolatos kérdések fokozott figyelmet igényelhetnek a héten. Ha vállalkozó vagy, át kell gondolnod a költségvetésedet. A megfelelő kommunikáció segít abban, hogy megbízható partnerekre találj, és megalapozd a nyereséges projekteket. Törekvéseidet befolyásos emberek pártfogolják, akik szívesen működnek együtt veled. Amikor új partnerekkel vagy kollégákkal kommunikálsz, mindenekelőtt a saját érdekeidre gondolj.

Bak

XII. 22.–I. 20.

A remélhetőleg barátságos viselkedésedtől függ most a karriered és az anyagi helyzeted is. Lehetséges, hogy a hivatalokban való rohangálás lelkileg kimerít, ám ennek is megvannak az előnyei, hiszen végre minden alá lesz írva, és a pénz időben megérkezik a számládra. Probléma jelentkezhet egy munkatársaddal vagy beosztottaddal kapcsolatban, amit érdemes lesz tisztázni. Lehetséges, hogy az ötleteidet, utasításaidat nem úgy hajtja végre, ahogy kellene.