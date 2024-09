Ezt mindenki rosszul csinálja: te ne kövesd el ezt a hibát vécézéskor - Videó

Mindannyiunknak megvan a saját WC-rutinja, és gyakran, amikor elmegyünk nagy vécézni, nem sokat gondolkodunk. Leülünk, elvégezzük a dolgunk, lehúzzuk a WC-t, kezet mosunk (nagyon fontos), és nagyjából ennyi.

Ezt a hibát ne kövesd el vécézéskor Fotó: Pexels

Ám egy bőrgyógyász most lerántotta a leplet egy olyan vécéhibáról, amelyet mindannyian elkövetünk. Dr. Scott Walter - aki az amerikai Colorado államban, a The Hill Center for Dermatology-ban praktizál - azonban azt javasolja, hogy a vécépapír használatát helyettesítsük, és váltsuk fel valami sokkal hasznosabbal az egészségünk érdekében.

A TikTok-on közzétett videóban arra kérte követőit, hogy „hallgassák meg”, még akkor is, ha „úgy gondolják, hogy kínos vagy undorító erről beszélni”. Videójában a bidé használatának előnyeit ismerteti a vécépapír helyett, hozzátéve:

Egyszerűen fogalmazva, meggondolná valaha is, hogy a piszkos kezét száraz papírtörlővel tisztítsa meg? Pontosan ezt tesszük, amikor WC-papírt használunk. Ez egy piszkos terület, és száraz papírt használunk a tisztításhoz. Nos, amellett, hogy környezetbarátabb, ami szerintem nagyszerű, a bidéknek valójában bizonyított egészségügyi előnyei is vannak, szóval használjuk ezeket

- fejtette ki TikTok-videójában az orvos, majd hozzátette, hogy az utóbbi módszer higiénikusabb, tisztítja a bőrt és kevesebb baktériumot hagyunk magunk után.

„Bőrgyógyászként pedig el kell mondanom, a bidé sokkal kíméletesebbek a bőrhöz odalent, és sokkal kevesebb irritációt okoznak a WC-papírhoz képest. Ez nagyszerű azok számára, akik már hajlamosak az olyan problémákra, mint a kiütések, pattanások vagy akár az aranyérre” - jegyezte meg a szakember.

A kommentelők közül sokan a fejüket fogták amiatt, hogy eddig ezt a megoldást nem alkalmazták. Egy hozzászóló elárulta, hogy mostantól mindig ilyet fog használni - írja a Ladbible.