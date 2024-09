Ezek a csillagjegyek készüljenek fel egy új élményre

2024. szeptember 27.

Horoszkóp



Fotó: Pixabay / Pixabay (Illusztráció!)





Kos (03. 21. – 04. 20.)

Nagyon izgalmas nap lesz a mai! A Hold már belép az Oroszlánba, ami a büszkeség témáját hozza fókuszba. Ön mire, vagy kire büszke? Ez az Oroszlán Hold szembekerül a Plútóval, és jelzi a féltékenységet, rivalizálást is – ami viszont szerencsére csak múló állapot.







Bika (04. 21. – 05. 20.)

A jegy szülötteként ön igényli az állandóságot. Most azonban eljött az ön ideje! Kavarja fel az állóvizet, ne csak sodródjon az eseményekkel! Ha valóban szeretne elérni valamit, álljon fel és tegyen érte valamit. Az Oroszlán Hold segít ebben.







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

A Hold és a Plútó fényszöge jelzi, hogy valaki erőszakosan próbálja ráerőltetni az akaratát a másikra. Persze önre is igaz, hogy el kell tudnia fogadni, ha mások külön utakon járnak, hogyha nem egyeznek az elképzeléseik! Ne erőszakolja másokra ön se a saját terveit.







Rák (06. 22. – 07. 22.)

A Hold ma belép a ragyogó Oroszlánba, és nemcsak negatív, hanem kedvező fényszögeket is kap. Valakitől kedves gesztust tapasztal, amire nem számított és ez a lelkiállapotára is hatással lesz. Rögtön másképpen látja a világot, még a Nap is szebben süt hirtelen.







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A Hold ma belép a jegyébe, de kap egy Plútó szembenállást, ami bizony azt jelzi, hogy valaki féltékeny lehet önre, vagy irigyli. De hát ismeri a mondást: inkább irigyeljék, mint sajnálják! Ehhez tartsa magát, és ne foglalkozzon az illetővel.







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Lehet, hogy ön időt, energiát nem sajnálva küzd valamiért, de ha a többiek nem veszik ki a részüket, akkor ön hiába feszül bele a munkába. És ha ezt nem értik, akkor magukra vessenek... Ma csak hagyja, hogy menjenek a dolgok a maguk útján a munkahelyén, anélkül, hogy közbeavatkozna.







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

A Plútó mutathatja, hogy valakit rosszul értékelt annak ellenére is, hogy jó emberismerőnek tartja magát. Emiatt csalódott, és saját magával is baja van, mert túl naiv volt. Nem magát kellene okolnia azért, ha a másik direkt becsapta.







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)