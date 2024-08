Izzik a levegő: több csillagjegynek is szerelmet ígér a mai nap

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

A bolygók továbbra is támogatják, de most már érdemes picit lassítani, és önmagára figyelni. Csak annyit dolgozzon pénteken, amennyit feltétlenül szükséges. És utána töltődjön, pihenjen. Ha szingli, akkor most rátalálhat önre a nagybetűs szerelem.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Ma a szerelem és a romantika állhat a középpontban. Lehet, hogy egy különleges randevú vagy egy romantikus gesztus teszi emlékezetessé a napot. Engedje szabadjára az érzéseit, és mutassa ki a szeretetét.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Új barátokra találhat pénteken, vagy a meglévőket újíthatja meg, frissítheti fel. Könnyen lehet, olyan ismerőssel fut össze, akivel évek óta nem látták egymást. Nagyon fontos dolgokat mesél majd önnek…

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Pénteken nagyon magabiztos lesz. Visszatér a jó hangulata, nem mellesleg olyan erős a kisugárzása és jó a humora, hogy a többiek isszák a szavait. Mindenki örömmel működik együtt önnel. Szóval ma igazán jó napra számíthat.