Ez a csillagjegy ma fontos híreket kap: jól gondolja meg, hogy mihez kezd velük

Kos (03. 21. – 04. 20.)

Az Uránusz és a Vénusz fényszöge nagyon kedvez a mai napon. Szórakozást, izgalmat, váratlan, kellemes meglepetést hoz. És ön nagyon is szereti, ha pezseg ön körül az élet! Az időgazdálkodással azonban gondja lehet...

Bika (04. 21. – 05. 20.)

Kedden sokkal határozottabb és energikusabb is, mint általában, az Ikrek Hold ugyanis ma is nagy lendületet ad. És ez a plusz energia nagyon jól jön, ha bármilyen elmaradása lenne, azt be tudja még ma pótolni. A Vénusz-Uránusz fényszöge pedig egy kellemes meglepetést hoz!

Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Kedden jó a kedve egész nap. Aktívnak, frissnek, energikusnak érzi magát. Csak a rutinmunkákkal nem szeretne bíbelődni, most kifejezetten rosszul viseli az unalmas feladatokat. Délután jön valami, ami igazán jókedvre deríti!

Rák (06. 22. – 07. 22.)

Vidám a hangulata kedden, uralkodó bolygója a könnyed és jókedvű Ikrekben jár. Most valahogy mindent jobb színben lát, és félig tele van az a bizonyos pohár. Ezt az érzést próbálja megtartani egész héten.

Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Kedden meghívást kaphat valahová, ami egy izgalmas közösség programjára szól, vagy egy munkával kapcsolatos dolog is lehet. Legyen bármi, vesse bele magát lelkesedéssel ebbe az új helyzetbe, hiszen ön is régóta vágyik egy kis változatosságra, új inspirációkra, közösségre.

Szűz (08. 23. – 09. 22.)

A Hold a szeszélyes Ikrekben, a Nap pedig a Szűz jegyében jár, ami sok szerencsét jelez. Ma egy új munkalehetőség, vagy pénzkereset kerül a látóterébe és ha élne vele, jobban teszi, ha nem sokat késlekedik.

Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ma fontos hírek, információk érkezhetnek be önhöz, de legyen nagyon körültekintő akkor, amikor ezekre reagál. Lehet, hogy kiderül, hogy a hír igaz, de nem ott és nem egészen úgy, ahogy mondják. Így meg már egész más az összkép. Holnap előre indul a Merkúr, és tiszta helyzetet teremt.

Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Kedden egy újdonság, vagy új megoldás keltheti fel az érdeklődését, de ne számítson arra, hogy mindenki örülni fog annak, ha elindul egy új irányba. Van a környezetében valaki ugyanis, aki eddig hasznot húzott önből, és most rendkívül csalódott…