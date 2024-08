Életveszélyes is lehet, ha nem tisztítjuk a vágódeszkát

Nagyon fontos tudnivalókat gyűjtött össze a Fanny magazin.



Fotó: unsplash.com

1.

Folyó vízzel öblítsük le

Akár műanyag vagy fa deszkát használunk, arra figyeljünk, hogy szeletelés után azonnal öblítsük le folyó víz alatt, hogy eltávolítsuk a húsdarabokat. Ne hagyjuk, hogy a hús rászáradjon, mert ez megnehezíti a tisztítást.





2.

Többet árt, mint használ

A műanyaggal ellentétben a fa vágódeszkákat nem szabad mosogatógépben tisztítani, mivel a magas hőmérséklet károsíthatja az anyagot. Ráadásul a fa sok vizet szív fel, ami a deszka vetemedését okozhatja, ráadásul nem szárad ki megfelelően, így könnyen bepenészedhet.





3.

Körkörös mozdulatokkal

Ha kézzel mosogatunk, mosogatószeres szivaccsal vagy kefével körkörösen dörzsöljük át a deszka mindkét felületét. Különösen ügyeljünk a bemélyedésekre és élekre, ahová a húsdarabok beleakadhatnak.





4.

Irtsuk ki a bacikat!

Sokan azt hiszik, hogy elegendő a deszkát elmosogatni, pedig a fertőtlenítés elengedhetetlen a tisztítás során. Készítsünk egy klóros vizes oldatot: 1 liter vízhez adjunk hozzá körülbelül 1 teáskanál fehérítőt. Mossuk le vele a vágódeszkát, hagyjuk hatni néhány percig, majd öblítsük le forró vízzel.





5.

Viszlát, kellemetlen szagok!

Ha nem szeretnénk fehérítőt használni, az ecetet is bátran bevethetjük. Egyszerűen dörzsöljük át a deszka felületét vele, majd öblítsük le forró vízzel. Ha nem kedveljük az ecet szagát, citromlevet is használhatunk. Mindkettő természetes antibakteriális hatással rendelkezik, és segít eltüntetni a kellemetlen szagokat is.





6.

Fokozzuk a hatást!

A só kristályai is hatékonyan eltávolítják a szennyeződéseket. Szórjunk minél nagyobb szemű sót a deszkára, majd hagyjuk állni 20 percig. Dörzsöljük át egy kefével, végül öblítsük le alaposan. A sót kombinálhatjuk citromlével vagy ecettel, hogy fokozzuk a tisztító hatást.





7.

Intsünk búcsút a foltoknak

Ne aggódjunk, ha a páclé foltot hagyott a vágódeszkán. Szórjunk szódabikarbónát a deszkára, majd dörzsöljük át egy durva szivaccsal. Végül öblítsük le vízzel. A hatást tovább fokozhatjuk, ha nagy szemű sót is keverünk a szódabikarbónához.