Új albérletet keresel? Ezekre figyelj, hogy ne bukj a költözésen egy vagyont

Az albérleti piac hagyományosan pezsgő időszaka a nyár második fele. Ám a lakásbérlésben sok lehet a buktató. A Fanny magazin dr. Rosta Márton ügyvéd szakértői segítségével mutatja meg, mire kell figyelni!

Beköszöntött az albérleti piac pezsgő időszaka (Fotó: Bach Máté – Képünk illusztráció)

Listázzuk a vágyakat

Mielőtt belekezdenénk a keresésbe, fontos tisztázni az igényeinket és meghatározni a költségvetésünket. Mennyi pénzt tudunk havonta albérletre fordítani? Mekkora lakásra van szükségünk? Hány szobát szeretnénk? Milyen extra szolgáltatások (például parkoló, erkély, háziállat-barát) fontosak számunkra? Az előre meghatározott kritériumok segítenek szűkíteni a keresést.

Mindenhol nézzünk körül

Használjuk ki az online és offline lehetőségeket egyaránt. Az interneten számos ingatlanportál található, ahol szűrők segítségével kereshetünk az igényeinknek megfelelő albérletek között. Érdemes a közösségi médián is körülnézni, mivel sokan ott is hirdetik kiadó lakásaikat. Emellett meg kell kérdezni az ismerősöket, munkatársakat is, hátha ők tudnak ajánlani megbízható bérbeadókat.

Sokat számít az elhelyezkedés

A lokáció kiemelten fontos szempont az albérlet keresés során. Nézzük meg, hogy milyen távolságra van a munkahelyünktől, az iskoláktól, boltoktól, tömegközlekedési csomópontoktól. Vizsgáljuk meg a környéket is: milyen az infrastruktúra, a közbiztonság, vannak-e zöldterületek, parkok a közelben?

Személyesen döntsünk

Az albérletet személyesen is meg kell tekinteni, hogy megbizonyosodjunk az ingatlan állapotáról. Ügyeljünk a részletekre: ellenőrizzük a falak, a padló, a nyílászárók állapotát, a vizes helyiségeket, a fűtési rendszert. Nézzük meg a bútorok és a háztartási gépek állapotát is, ha a lakás bútorozott.

Szerezzünk információt

A jó szomszédi viszony és a közösségi élet is fontos tényező lehet a választásban. Érdemes beszélgetni a szomszédokkal, ha van rá lehetőség, és információt szerezni a közösségről. Mennyire zajos a környék, milyen a lakók összetétele, vannak-e gyakori közösségi események?

Alternatívák és rugalmasság

Mindig legyenek alternatívák a tarsolyunkban. Ne kötelezzük el magunkat az első látott lakás mellett, hanem nézzünk meg több lehetőséget is. Ezáltal jobb rálátásunk lesz a piaci viszonyokra és könnyebben találunk megfelelő ár-érték arányú albérletet. Legyünk rugalmasak és nyitottak, hiszen előfordulhat, hogy egy kisebb kompromisszummal hosszú távon jobban járunk.