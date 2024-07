Milyen színű a vizeleted? Ezt árulja el az egészségedről

Biztos neked is feltűnt már, hogy az étkezésed, az életmódod, sőt még az egészségügyi állapotod is befolyásolja, hogy éppen milyen színű a vizeleted. Sokan azonban nem foglalkoznak eléggé vele, pedig súlyos betegségeket is előrejelezhet a vizelet megváltozó árnyalata. Megmutatjuk, hogy milyen színek jelzik azt, hogy minden rendben, és milyenek azt, hogy ideje lenne felkeresni a háziorvosotokat.

Innentől ideje figyelni a vizeletünk színére Fotó: Pexels/Illusztráció

Dr. Janine Bowring belgyógyász TikTok-csatornát indított, ahol szívesen válaszol minden kérdésre, amelyet neki szegeznek. Itt fejtette ki véleményét a vizelet árnyalatáról – számolt be róla a Mirror.

Ha túl áttetsző színű a vizeletünk, és vízszerűnek tűnik, akkor kicsit sok vizet ittál, és túlzottan hidratált vagy. Ha pedig túl sötét, szinte juharszirup-szerű, az a kiszáradást jele lehet, igyál többet. Az én tippem az, hogy mindig maradj megfelelően hidratált, és vigyázz a veséid egészségére! Ez ahogy öregszünk, egyre fontosabb lesz

– kezdte beszámolóját az orvos, aki szerint az egészséges vizelet színe halványsárga, de az árnyalatának színe változhat gyógyszer- és vitaminszedés hatására minimálisan.

A lap felkereste dr. Lawrence Cunninghamet is, aki felkapott tévés háziorvos, hogy fejtse ki a véleményét a témában:

Tapasztalatom szerint a vörös és a rózsaszín vizelet arra utalhat, hogy valakinek húgyúti fertőzése, veseköve, vagy súlyosabb esetben húgyhólyagrákja, vagy májbetegsége van. Amennyiben jelentősen eltér az átlagostól a vizeletünk színe, akkor érdemes felkeresnünk a háziorvosunkat tanácsért, mert az étrendünk és az életmódunk mellett az egészségügyi állapotunk romlását is előre jelezheti a vizeletünk színe

– zárta sorait a szakértő.