Ezeket az ételeket kerüld, ha nem szeretnél felpuffadt pocakot!

Puffadtnak lenni az egyik legkellemetlenebb érzés, pláne miután a kinézetet is rendkívül befolyásolja. Márpedig a tükörbe nézve egy kalóriadeficites fogyókúra alatt azt látni, hogy testünk csak nagyobb, iszonyat zavaró. Andy Daly táplálkozási tanácsadó kiemelte, rengeteg oka lehet annak, ha puffadtnak nézünk ki. Az arc vizesedése például kifejezetten a vízvisszatartás és a rossz étkezés miatt van. Nézzük is, mely ételek és italok ebben az esetben tehát a fő hunyók.

Akár bizony a zöldségek is okozhatnak puffadást. Fotó: unsplash

1. Chips:

A sós ételek, mint a sült krumpli, chips, feldolgozott húsok, dobozos levesek mind-mind okozhatnak ilyen problémát rendkívül magas sótartalmuk miatt, ami bizony megtartja szervezetünkben a vizet.

2. Édességek, sütemények:

A gyakori cukros, szénsavas üditők és a sütött finomságok, akár csak kis mennyiségben is képesek arra, hogy felpuffaszanak minket. A hatalmas, hirtelen bevitt cukormennyiség ugyanis pont úgy működik, mint a só. Nem engedi a vizet…

3. Fehér tészta:

A finomított szénhidrátok, mint például a fehér kenyér, fehér rizs, tészták, sütemények szinte majdnem az előző kategóriába esnek. Ezeknek ugyanis szintén magas a cukortartalma. Az pedig már tudjuk, bizony puffadáshoz vezet.

4. Alkohol:

A puffadás és a vízháztartás legnagyobb ellensége. A sör, a bor, a koktélok, a rövidek, mind-mind ide tartoznak. Magas szénhidráttartalmuk mellett ugyanis a legtöbb még glutént is tartalmaz, sőt a koktélok még jó cukrosak is, a kettő együtt pedig tökéletes eredményt hoz abban, hogy egy jó, iszogatos estét követően a testünk „nagyobbnak tűnjön” a testünkben felgyülemlett vízmennyiség miatt. Arról nem is beszélve, többi szervünkre, mint például a máj, milyen káros hatással van.

5. Tej és sajt:

A tejes finomságok laktóztartalmuk miatt bizony gyulladást okozhatnak, így felpuffasztva mondjuk a hasi tájékot.

6. Bizonyos zöldségek:

A brokkoli, a káposzta, a karfiol mind-mind okozhat puffadást raffinóztartalma okán, ami miatt gázok keletkeznek a testünkben.

7. Hummus, bab:

Rendkívül magas rosttartalma egyenes út az ételfeldolgozás során a puffadáshoz.