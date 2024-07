Heti horoszkóp: Ez a csillagjegy mély érzelmeket kezd táplálni valaki iránt!

Kos

III. 21.–IV. 20.

Olyan célt tűztél ki magad elé, amelyet szinte lehetetlen megvalósítani, de tele vagy szerencsére energiával. Próbálkozni lehet. A munkád mostanában eléggé megmérgezi a romantikus együttléteket, hiszen a másik feled nehezen tűri, hogy keveset vagy vele. Kérd átszellemültebben és őszintébben a türelmét!

Bika

IV. 21.–V. 20.

Ha nem figyelsz eléggé a héten, minden szétesik körülötted. Mond el a barátaidnak, hogy mostanában miért vagy zárkózottabb. A kommunikáció minden nehéz helyzeten segít. A szerelmi életedben érezned kell, hogy mikor kell lassítani vagy gyorsítani. Most inkább az előbbi javasolt.

Ikrek

V. 21.–VI. 21.

Amennyiben búcsút intenél végre a régi életednek, a törés-zúzás helyett próbálj meg lenyugodni és okos döntéseket hozni. Talán még érdemes mérlegelni, tanácsot kérni, pár napig átrágni mindent és aztán lépni. Írd össze az előnyöket és a hátrányokat, az is segíteni fog.

Rák

VI. 22.–VII. 22.

Az életedben feltűnt valaki, aki iránt egyre mélyebb érzelmeket táplálsz. Energiával és kreativitással tölti meg az életedet. Lehet, hogy itt lenne az ideje, hogy felfedd az érzéseidet. A határozottságod és a kezdeményezőkészséged tetszeni fog neki. Lesznek viszont, akikkel nehezen értesz szót, de ne vedd őket komolyan!

Oroszlán

VII. 23.–VIII. 23.

Az érzelmeid eluralkodnak rajtad és ez sajnos minden döntésedet befolyásolja. Igyekezz nem teret adni ezeknek a helyzeteknek. A környezeted meg van lepve a viselkedéseden, szinte megrémiszti őket. Próbálj meg senkit sem megijeszteni a hirtelen, szenvedélyes vallomásaiddal. Maradj hű önmagadhoz.

Szűz

VIII. 24.–IX. 23.

A kreatív oldaladat kellene most megmutatnod, és minden felmerülő problémád elillanna. Érdekes, hogy ezek a nehéz helyzetek megerősítenek, szinte formába lendítenek. A párod boldog, hogy értékeled a családotokért végzett erőfeszítéseit és ez harmóniát hoz a kapcsolatotokba. A kölcsönös gondoskodás légköre uralkodik az otthonotokban.

Mérleg

IX. 24.–X. 23.

Hiába szeretnéd, ezen a héten elkerül a szerencse, ezért hanyagold a különféle pénzről szóló játékokat. Az idegeskedést a konfliktusokat is igyekezz távol tartani magadtól, azonban a tapintatosságod jó, ha megmarad. Ha lehet, most ne akarj kitűnni a tömegből, hidd el: így is le tudod majd aratni a munkád gyümölcsét!