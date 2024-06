Indul a diákmunkaszezon! Ezekre figyelj, mielőtt munkát vállalsz

1.

Lépjünk be a szövetkezetbe

A legtöbb diák diákszövetkezeten keresztül vállal munkát a nyári szünetben vagy akár év közben is. Iskolaszövetkezet tagjaként csak nappali tagozatos aktív vagy passzív tanulók dolgozhatnak, ezért a belépéskor szükség van az érvényes matricával ellátott diákigazolványra, ennek hiánya esetén az ideiglenes diákigazolvány is megfelel. Ha a diák passzív féléven van, és még nem töltötte be a 25. életévét, hallgatói jogviszony igazolást kell bemutatnia.

2.

Ezekre lesz hozzá szükség!

Az érvényes diákigazolvány mellett szükség van a Taj kártya, adókártya fénymásolatára is. A diáknak rendelkeznie kell névre szóló bankszámlaszámra, amelyre a diákmunka során megszerzett pénzt folyósíthatják. Ha a fiatalnak nincs saját bankszámlája, meghatalmazással bármelyik családtag számlaszámára kérheti az átutalás

3.

Az első a regisztráció!

Ahhoz, hogy a fiatal munkát vállalhasson a diákszövetkezeten keresztül, regisztrálnia kell az adott szövetkezetbe. A regisztrációs díj szövetkezetenként változó, általában körülbelül 1000-2000 forint. Ezt az összeget általában az első fizetésből vonják le, kilépéskor pedig visszautalják.



4.

Növeljük az esélyeket

A regisztrációt követően több szempont alapján kereshetünk az iskolaszövetkezetek honlapján, például terület, nyelvtudás és elhelyezkedés szerint szűrhetjük az ajánlatokat. Érdemes feliratkozni a hírlevélre, és figyelni a közösségi felületeket, ahol szintén népszerűsítik a munkákat.



5.

Szükséges az engedély

A jelentkezés történhet személyesen, de a diákok online is jelentkezhetnek az iskolaszövetkezetek portálján keresztül. A 18 év alatti diákok csak szülői engedéllyel vállalhatnak munkát, ezért a szülő/törvényes képviselő engedélye is szükséges.

6.

Készüljön az állásinterjúra!

Ha a fiatal megfelel az elvárásoknak, az iskolaszövetkezet munkatársa felveszi vele a kapcsolatot. Szükség esetén behívják egy rövid személyes beszélgetésre, de az is előfordulhat, hogy a munkáltató egy állásinterjú során választja ki a megfelelő jelentkezőt az adott munkára.

7.

Próbálgatják a szárnyaikat

Nem szükséges hosszú távra elköteleződni. Ha valaki úgy érzi a hét végére, hogy az adott munka nem neki való, akár azonnal megszüntetheti a munkaviszonyát. Ennek előnye, hogy a diákok több területen is kipróbálhatják magukat, így könnyen megtalálhatják azokat a pozíciókat, amelyekben otthon érzik magukat.



8.

Ennyit keresnek idén!

A fizetés a pozíciótól függően változik, de mindig a mindenkori minimálbér összegétől függ. A minimálbér 2023. december 1-től bruttó 266.800 forintra, a garantált bérminimum pedig 326.000 forintra emelkedett. Ez nettóban azt jelenti, hogy a minimálbér 177.400 forint, a garantált bérminimum pedig kedvezmények nélkül 216.800 forint. Ennek megfelelően a diákok átlagos órabére nettó 1500-1900 forint között mozog, de ennél kereshetnek többet is.