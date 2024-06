Heti horoszkóp: ez a csillagjegy jobb, ha szakít a kétszínű emberekkel!

Kos

III. 21.–IV. 20.

Ez a hét segít begyógyítani az érzelmi sebeidet. A gyógyulás végre megszabadít a félelmektől és a kétségektől. Lélegezz mélyeket, nagyokat, hiszen semmi sem fenyeget.

Bika

IV. 21.–V. 20.

Mutass együttérzést és segíts azoknak, akiknek szükségük van rá. Erősítened kell a rokonokkal, barátokkal való kapcsolataidat is. Ezt a hetet teljes mértékben a kommunikációnak és a találkozóknak szentelheted.

Ikrek

V. 21.–VI. 21.

Fogadd el magad és minden hibádat. Ha megtanulod értékelni magad, bármit megváltoztathatsz és elérhetsz, amit csak akarsz. Ez a hét lehetőséget ad arra, hogy boldog életet kezdj.

Rák

VI. 22.–VII. 22.

Próbálj meg lassítani. Ne akarj meg mindent egyszerre megoldani, mert az csak kiégéshez vezet. Hidd el, lesz rá lehetőséged, hogy utolérd magad, a céljaidat, ám ezen a héten érdemes pihenni.

Oroszlán

VII. 23.–VIII. 23.

Tartózkodj az elhamarkodott döntésektől. Légy óvatos a zajos társaságokkal, inkább kerüld el őket, ne kockáztass. A kalandokat is jobb figyelmen kívül hagyni. Ha most most belemész furcsa dolgokba, esélyed sem lesz nyerni.

Szűz

VIII. 24.–IX. 23.

Engedj szabad utat az álmaidnak. A csodák azok számára válnak valóvá, akik nem veszítik el a reményt. Lesz esélyed arra, hogy megszerezd, amit akarsz, és a végén kizárólag a boldogságtól hullanak majd a könnyeid.

Mérleg

IX. 24.–X. 23.

Szakítsd meg a kapcsolatot azokkal, akik rosszat mondanak rólad. Állíts fel határokat, és add meg magadnak azt az ajándékot, hogy biztonságos környezetben légy. Megérdemled, ezért ne félj szembeszállni azokkal, akik nem értenek vele egyet.

Skorpió

X. 24.–XI. 22.

Kérdezd meg magadtól, hogy elégedett vagy-e az eddig elért eredményeiddel. Ha úgy érzed, rossz irányba haladsz, nézd át az eddigi utadat. Ha felismered a hibáidat, az segít, hogy sok mindenen változtass.

Nyilas

XI. 23.–XII. 21.

Hallgass a megérzéseidre. Ezen a héten lehetőséged nyílik egy új vállalkozás indítására. Először azonban próbálj megszabadulni az emlékektől, amelyek megakadályozzák, hogy kibontsd a szárnyaidat.