Folyton összeesik a piskótád? Ez lehet a baj

Akik szeretnek sütni-főzni, azok előtt biztosan nem ismeretlen az egyik legbosszantóbb probléma, amikoris mindent a úgy csinálunk, ahogy az a nagykönyvben megvan írva, sütés után azonban mégis összeesik az áhított piskótánk.

Fotó: unsplash.com

Erre az utáltos jelenségre egy kétségbeesett házasszony a közösségi oldalakon kért segítséget, ahol többféle tanácsot is kapott. Ezeket gyűjtötte most össze nekünk a Ripost, lássuk is, mik ezek!

Túl alacsony a sütési hőfok

A legtöbb piskótarecept alsó-felső sütésen 150-160 fokot javasol, de az asszonyok szerint ez kevés: érdemes úgy sütni, hogy előmelegíted a sütőt 200 fokra, visszaveszed 180-ra, amikor betetted a tésztát, és 20-25 percig nem szabad kivenni, sem az ajtót kinyitni. Persze azt többen hozzátették, hogy mindez a sütődtől is függ, de ha eddig alacsony hőfokon sütötted a piskótát, érdemes kipróbálni, hogy feljebb tekered a hőmérsékletet.

Kikened a sütőforma oldalát

Apróságnak tűnik, de sokan tapasztalták már, hogy hiába volt minden tökéletes, emiatt esett össze a tészta. Bár logikusnak tűnik olajjal vagy vajjal kikenni a tepsi vagy tortaforma oldalát is, hogy majd könnyebben ki tudd venni a kész tésztát, ezzel valójában nem teszel jót. Akár kikened, akár sütőpapírt teszel a formába, a tészta nem tud „felkapaszkodni”, és hiába emelkedik meg sütés közben, visszalapul, amikor kiveszed a sütőből.

Nem tökéletesek az arányok

Bár alapvetően egy ügyes háziasszony mindent megold konyhai mérleg nélkül, a piskóta készítéséhez kötelező! Hiszen ennél nem jó, ha kanállal méred ki a lisztet, ha nagyok a tojások, túl kevés lehet, és emiatt is összeeshet. Grammra pontosan mérj ki minden hozzávalót, ha piskótát sütsz!

Sütőport teszel a tésztába

Sokan esküsznek rá, hogy csak ezzel lesz tökéletes a piskóta, de még többen vannak, akik szerint nemcsak felesleges, de kimondottan káros is a sütőpor. Ugyanis a klasszikus piskótánál a tojáshabban lévő buborékok adják meg a tészta légiességét, ezek miatt emelkedik fel. A sütőpor hatására ezek kidurrannak, ahogy gyorsan emelkedik a tészta, és végül az egész össze fog esni - írja a lap.