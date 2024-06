„Életemben először elégedett vagyok” - Noémi kisgyerekek mellett fogyott le

Megkapta a húga nadrágját

Noémi egyik nagy álma vált valóra azzal, hogy már jó rá a húga nadrágja.

– Mindig is irigyeltem őt amiatt, hogy neki soha nem volt súlyproblémája – vallja be. – Neki mindig olyan tökéletes alakja volt, amiről én csak álmodtam. Fogalmam sincs, hogy honnan örökölte ezt a genetikát. Ő most sokat edz, ezáltal fogyott, formásodott, és nekem adta azt a nadrágját, ami tavaly volt rajta egy esküvőn. Én még 86 kilósan voltam ott, és elképzelhetetlennek tűnt volna, hogy az a nadrág valaha jó legyen rám, két gyerek szülése után. Ez életem első 36-os darabja, hasban egy picit szűk, de be tudom gombolni, sőt kényelmes is, csak szerintem még nem áll annyira jól, hogy fel merjem venni az utcára. Ez az én motivációs nadrágom, amiről mindig az jut eszembe, hogy elértem azt, hogy ami tavaly a húgomra jó volt, az most rám is jó. Még mindig hihetetlen számomra, hogy lement ez a 20 kiló, amit tartani is tudok. Hetente egyszer állok mérlegre, de sokszor még most is félve lépek rá, mert attól rettegek, hogy híztam. Alig tudom felfogni, hogy stabilan, hatossal kezdődik a súlyom.