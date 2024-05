Heti horoszkóp: ez a csillagjegy most ne adjon és ne kérjen kölcsön!

Heti horoszkóp – 2024. május 13-19.

Kos

III. 21.–IV. 20.

A hirtelen jött szerelemtől megihletve ne rohanj napi húsz ajándékot venni a választottadnak, és ha lehet, nem hívogasd olyan rettentően sokat, mert a végén még zaklatásnak veszi! Próbálj kissé megnyugodni, hiszen az anyagi lehetőségeid is végesek, na meg, a szerelem hirtelen el is illanhat.

Bika

IV. 21.–V. 20.

Előtérbe kerülnek a családi problémák, és a kimenetelük sem kecsegtet túl fényes eredménnyel. Elképzelhető, hogy egy öröklési ügy miatt nagyobb vitába keveredhetsz (ház, lakás, nyaraló, garázs). Ezek a helyzetek mindig nehezek, ezért, ha lehet, maradj megfontolt!

Ikrek

V. 21.–VI. 21.

A hét eleje bővelkedhet a különféle kirándulásokban, találkozókban. Sok dokumentumot kell intézned, mert lassan lejárnak a határidők, viszont sehol sem tartasz. Légy óvatos, a héten ugyanis nagyobb a hibázási lehetőség! Ne légy meggondolatlan az utakon.

Rák

VI. 22.–VII. 22.

A csillagok azt ígérik, hogy ebben a hétnapos időszakban nem történhet vészhelyzet vagy katasztrófa az életedben. Szóval lazíts és élvezd az életet: javulnak a pénzügyeid, nem bosszantanak a kollégák vagy az üzleti partnereid, és a családban is minden rendben van.

Oroszlán

VII. 23.–VIII. 23.

A hét elején komoly gondokat okozhatsz saját magadnak az óriási lelkesedéseddel és az elővigyázatlanságoddal. Máskor ez jól jön és szeretik is az emberek, de most próbálj meg nem egy csapásra megoldani mindent! Ez így nem fog működni, legalábbis most nem.

Szűz

VIII. 24.–IX. 23.

A fáradtság érezteti magát, hiába szeretted volna, nem múlik el nyomtalanul. Csendben és magányban szeretnél lenni pár napig, de ez sajnos ezen a héten aligha lehetséges. A csillagok azt ígérik, hogy ha kibírod ezt a hétnapos időszakot, garantált a kellemes meglepetés.

Mérleg

IX. 24.–X. 23.

A hét első fele tele lesz felesleges találkozásokkal és üres beszélgetésekkel. Azt üzenik számodra a csillagok, hogy a közeljövőben nem tanácsos felfedni a terveidet, ötleteidet senkinek. Egyelőre tarts meg magadnak minden innovatív és ígéretes ötletet.

Skorpió

X. 24.–XI. 22.

A munkában és az üzleti életben teljes a rohanás, és sajnos egyik probléma a másikhoz vezet. A kollégák pedig nem sietnek segítő kezet nyújtani neked. Valószínűleg sok mindenkit magadra haragítottál, talán akaratodon kívül, de ez most nehezen akar megoldódni.

Nyilas

XI. 23.–XII. 21.

A hét elején ideje lenne elgondolkodnod azon, hogy mi is hiányzik a további változásokhoz annak érdekében, hogy helyreálljon a lelki nyugalmad és a munkahelyeden is több lehetőséghez juss. Talán beszélned kellene pár tapasztaltabb emberrel, akik hasonló beállítottságúak, mint te.

Bak

XII. 22.–I. 20.

Minden gondolatod egy jó kis nyaralás körül forog, ahol végre pihenhetsz, lazíthatsz, és megpróbálsz mindent megtenni ezért, de talán jobb lenne belátni, hogy ez most nem a legalkalmasabb pillanat, sem az idő, sem az anyagiak hiányában.

Vízöntő

I. 21.–II. 19.

Ha így folytatod, lassan mindenkivel összeveszel, még azokkal is, akik eddig türelmesen nézték a száguldozásodat, kiakadásaidat! Olyan sok embert haragítottál magadra, hogy ideje lenne visszavenned ebből a stílusból. Sokkal kellemesebb lesz az életed, ha békét kötsz a környezeteddel.

Halak

II. 20.–III. 20.

A munkában és az üzleti életben teljes a rend körülötted, a dolgaid érezhetően és láthatóan jó irányba mennek. A helyzet kiegyenlítődik és stabilizálódik. Hogy ne riaszd el a szerencsédet, vigyázz a pénzedre: ne adj kölcsön, és ne vegyél fel kölcsönt!