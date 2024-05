Ezek a csillagjegyek engedjék ma el a büszkeségüket

Lehet, hogy ma nagyon is szeretne egyedül boldogulni, mégis segítséget kell kérnie. Semmi kellemetlen nincs benne, ha most ezt elfogadja. A múltban többször segített ön is az illetőnek. Kölcsön kenyér visszajár!