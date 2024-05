Aggasztó dolgokat mutatnak mára a csillagok

Csütörtökön felszínre törhet a kreativitása. Olyannyira, hogy nehéz most beemelni a racionális szempontokat, mert az alkotókedve szárnyal, és szívesen ötletel. Vigye tovább a kreatív énjét a munkába is! Elégedett lesz ön is és a környezete is az eredménnyel.







Bak (12. 22. – 01. 20.)

Előfordulhat, hogy bármennyire szeretné, nem sikerül mindent úgy elvégezni, ahogyan tervezte. Erre azonban ne az legyen a reakciója, hogy éjszakába nyúlóan dolgozik… Ha így tesz, holnapra alig marad az erejéből. Miért is ne kérhetne segítséget? Nem ön egyedül dolgozik a munkahelyén!







Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Csütörtökön egy feszült helyzetben valaki olyasmit tehet vagy mondhat, amit méltatlannak és igazságtalannak érez. Érvelhet ellene, de talán most ez nem vezet eredményre. A legjobb, amit tehet, hogy eltávolodik az illetőtől egy időre. Vegye úgy, az egész szóra sem érdemes.







Halak (02. 19. – 03. 20.)

Csütörtökön egy bombasztikus ajánlat érkezhet egy megbízhatónak tűnő helyről, amelytől alaposan megindulhat a fantáziája. De mielőtt nagyon beleélné magát a dologba, figyeljen és számoljon! Kiderülhet, hogy van néhány csavar a dologban.