Ma gyökeresen megváltozik az élete ezeknek a csillagjegyeknek

2024. április 7.

Horoszkóp







Kos (03. 21. – 04. 20.)

Egy régóta elhúzódó problémára vonatkozóan kaphat ma jó tanácsot valakitől. Egy, a környezetében élő idősebb személlyel kapcsolatban is lehetnek gondjai, ennek megoldása azonban sok türelmet igényel, de most lesz is hozzá kitartása.







Bika (04. 21. – 05. 20.)

Türelem, rózsát terem. Ön általában szereti kézben tartani az eseményeket, az irányítást. Ám van olyasmi, amire csak az idő adhat megoldást. Már ha a legjobbat akarja magának, mert azt bizony ki kell várni. És magában is meg kell érlelni.







Ikrek (05. 21. – 06. 21.)

Vasárnap könnyen lehet, hogy több módon is megkísérli valaki, hogy eltérítse eredeti céljától, vagy arra tesz kísérletet, hogy beleszóljon abba, miként tegye a dolgát, hogyan élje az életedet. Hallgassa meg az illetőt udvariasan, azután tegyen mindent úgy, ahogyan önnek tetszik.







Rák (06. 22. – 07. 22.)

Van valami, amit már régóta szeretne nyélbe ütni, de valahogy sohasem szánta rá magát igazán, hogy bele is kezdjen? Ma felteheti magának a kérdést, hogy vajon miért nem? Az egész fejben dől el, higgye el. Ha valamit igazán akar és koncentrál rá, meg tudja csinálni.







Oroszlán (07. 23. – 08. 22.)

Vasárnap olyan szituációban fog tevékenykedni, ahol különböző emberek, különböző érdekei mentén zajlanak a dolgok, talán nem is egyértelmű módon, a felszín alatt. Ez persze önt, aki szeret nyílt lapokkal játszani, talán felbosszantja. A lénye, hogy ön legyen nyílt és becsületes!







Szűz (08. 23. – 09. 22.)

Fordulópont előtt áll az élete, ezt a mai napon a napnál is világosabban láthatja. Az események, melyeknek ma szemlélője vagy részese, csupán körítésül, magyarázatul szolgálnak saját belső történéseihez. Vegye észre az üzenetet, ami önnek szól!







Mérleg (09. 23. – 10. 22.)

Ma még olyasmire is képes lehet, amiről még ön is azt gondolta, hogy lehetetlen. Mindehhez mindössze arra van szüksége, hogy egy kicsit tágítsa a látókörét és ne kövesse a szokásos normákat, a bevált gyakorlatokat. Vegye elő a kreatív gondolatait!







Skorpió (10. 23. – 11. 22.)

Ha valamiben igazán hisz, ne várjon semmilyen különleges jelre, hanem kezdje el megvalósítani azt azonnal. Higgye el, fantáziával, elhivatottsággal és persze kitartó munkával igazi csodákra képes.







Nyilas (11. 23. – 12. 21.)

Ha úgy érzi, hogy túl sok a teher a vállán, vagy egyéb korlátja van annak, hogy megfelelően előrehaladjon, akkor ideje lenne megvizsgálni, mik is ezek a gátló tényezők. Biztos, hogy mindenre szüksége van abban a csónakban, amelyben evez?







Bak (12. 22. – 01. 20.)

Van, hogy hajlamos túlgondolni a dolgokat, és minden mögött valami eltitkolt szándékot feltételezni, pedig az élet néha tényleg csak annyiról szól, ami elsőre látszik. Ma például valaki minden hátsó szándék nélkül közeledik önhöz és mond önnek kedves dolgokat.







Vízöntő (01. 21. – 02. 18.)

Csak akkor tud az átlagosnál többet elérni, ha hajlandó ezért elhagyni a komfortzónáját. Most olyan utakkal kísérletezhet, amiken eddig még nem nagyon járt. Ma nagyon jó meglátásai lesznek az életével kapcsolatban.







Halak (02. 19. – 03. 20.)

Akkor érzi magát a legjobban, mikor a párjával van, mostanában azonban lehettek viták. Ma viszont olyan hatások érik, amik helyrebillentik a harmóniát, és valóban helyreáll béke. Nagyon szép nap lesz ez a vasárnap.