Nagy szerencsét ígérnek a bolygók: 4 csillagjegynek pénzt hoz a Bika hava

Április 19-én a Nap belépett a Bika csillagjegybe, ezzel elindult a Bika havam amely egészen május 20-ig tart. A jegy uralkodó bolygója a Vénusz, amelyhez a szerelem, a pénz és a kis szerencse tartozik, négy csillagjegynek pedig pozitív változást ígér ez az időszak a bőség és a pénz területén - írja az Astronetre hivatkozva a Ripost.

Négy csillagjegy szerencsés fordulatot élhet meg a Bika havában Fotó: Miha Creative

Bika

A Bika csupa pozitív fordulatra számíthat. A szerencse bolygója, a Jupiter és a sorsfordító, váratlan események bolygója, az Uránusz együttállása 14 évente fordul elő, a jegyedben pedig a múlt század első felében volt látható. Ebben a szerencsés időszakban megtapasztalhatod a bőséget, pénz áll a házhoz, és még a szerelmi életed is felpezsdülhet!

Oroszlán

Az elmúlt pár hónap nem az Oroszlán időszaka volt. Április 29-ig azonban a Vénusz a Kos jegyében látható, a pénz bolygója a te elemedben, a tűzben van. Ez nagyon kedvező és termékeny energiát hordoz, és csatlakozik hozzá a föld elemű Nap, ami segít megvalósítani a terveidet. A Bika hava pedig egy nagyon jó periódust hordoz, nem lesz a pénz és a bőség területen kivetnivalód.

Mérleg

Amikor a Nap belép a Bikába, az nagy hatással lesz a Mérlegre. Bőséget, termékenységet, szerencsét hoz számodra. Váratlan pénzösszeg, esetleg nyeremény ütheti a markodat. Ha nem tervezel még gyermeket, akkor figyelj erre oda, ha pedig egy ideje már próbálkoztok a pároddal, akkor eljött az ideje a fogantatásnak.

Skorpió

Ez egy számodra nagy és szerencsés fordulatot hozó időszak. Új utak nyílnak meg . A kalandos Jupiter és a mindenre kész Uránusz felszabadító hatást gyakorol rád, végre vehetsz egy nagy levegőt is, a váratlan és szerencsés eseményeket csak fogadd be az életedbe! A bőség és a pénz is megérkezik.