Figyelmeztetnek a szakértők: ezért nem szabad vizes hajjal aludni

Valószínűleg mindenki ment már aludni vizes hajjal – ám a szakértők azt tanácsolják, hogy kétszer is gondold meg, mielőtt újra megtennéd. A meleg, nyirkos környezet, amelyet a nedves haj az ágynemű teremt meg, tökéletes hely az atkák szaporodásához. Ám nem csak az atkák rejtőznek a fejtámlában. Az ágynak ez a része a poloskák és baktériumok otthona is lehet – figyelmeztetnek a Happy Beds szakértői.

Fotó: Pixabay

A szakértők felmérése szerint az emberek 53 százaléka nyilatkozott úgy, hogy soha nem tisztítja meg a fejtámlát. Ez arra utal, hogy sok ember tudtukon kívül megosztja ágyát ezekkel a nem kívánt vendégekkel. Annak érdekében, hogy megakadályozzuk az atkák és más baktériumok terjedését a fejtámlán, hetente kellene ágyneműt cserélni – írja a Mirror.

A szakértők szerint nem szabad két évnél tovább használni a párnát. Több millió poratka otthona lehet, amelyek a fejtámlára költözhetnek. Csak egy gramm por több száz poratkát tartalmazhat. A Happy Beds ágynemű-kalkulátorának adatai azt mutatták, hogy az emberek egyharmadának több mint két éve van párnája.

Minél tovább tartod meg a párnádat, és nem is mosod ki, annál több poratka gyűlhet össze rajta. Tanulmányok kimutatták, hogy a korai életkorban a poratkáknak való kitettség a gyermekeknél 12 hónapos korig nehéz légzéssel, és 12–36 hónapos korban asztmával járhat együtt. A poratkákkal szembeni kisebb allergia orrfolyást és egyéb tüneteket is okozhat, amelyek az alvásra is befolyással lehet, illetve bőrirritáció is kialakulhat.

Ugyanez a helyzet, ha álmodban nyáladzol vagy sokszor izzadsz – érdemes a fejtámlát is tisztítani és rendszeresen cserélni az ágyneműt.