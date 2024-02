Költséghatékony kozmetikumok házilag? Így lehetséges

Fantasztikus tippekkel és receptekkel készült a Fanny magazin, mutatjuk!

Cukros-olívás arcradír

Hozzávalók:

½ pohár kristálycukor

? olívaolaj

2 evőkanál citromlé

Elkészítés: válasszunk egy üveget, amelyben elkészítjük az arcradírt. Öntsük bele a cukrot, lassan adjuk hozzá az olívaolajat, és keverjük meg, majd a végén a citromlét és újra keverjük össze. Ha túl folyósnak találjuk, akkor mehet hozzá még cukor.

Ezért hatásos: Míg a bőrradír eltávolítja a szennyeződéseket, az elhalt hámsejteket a bőrről, így utat engedve a hatóanyagoknak, az olívaolaj hidratál, megtartja a bőr nedvességtartalmát. Antibakteriális és gyulladásgátló hatással is rendelkezik, így pattanásos bőrre is alkalmazható.

Vajas-kókuszos testápoló

Hozzávalók:

1 evőkanál méhviasz

1 evőkanál kókuszolaj

1 evőkanál sheavaj

Elkészítés: csak alaposan keverjük össze az összetevőket és már kész is. Elkészíthetünk nagyobb mennyiséget is, és akkor akár egy hétig is használhatjuk.

Ezért hatásos: a kókuszolaj kiváló hidratáló, magas a laurinsav tartalma. A laurinsav baktérium-, vírus- és gombaölő., segít helyreállítani a bőr egészséges egyensúlyát miközben táplálja azt. E-vitaminban gazdag, antioxidáns hatású és hatékonyan segíti a bőr regenerációját. A méhviasz sejtregeneráló, és erősíti a bőr ellenálló hatását a külső tényezőkkel szemben.

Zöldteás testpermet

Hozzávalók:

2 teáskanál zöld tea

Illóolajok: levenduláshoz 5 csepp, borsmentáshoz 2 csepp, citromoshoz 2 csepp

Elkészítés: főzzünk egy közepes erősségű teát körülbelül 1 dl vízből. Hagyjuk kihűlni, majd attól függően, hogy milyen hatást szeretnénk elérni, cseppentsük hozzá illóolajat. Tegyük egy kis pumpás üvegbe, és tartsuk hűtőben.

Ezért hatásos: Már csak az illatuk miatt is segítenek abban, hogy felpezsdítsék minden érzékszervünket. A levendula nyugtató, míg a borsmenta frissítő hatású.

Olívás-tojásos hajpakolás

Hozzávalók:

1 darab tojás

1 teáskanál olívaolaj

1 kanál méz

Elkészítés: válasszuk szét a tojássárgáját és a fehérjét. A fehérjéhez adjunk 1 teáskanál extra szűz olívaolajat, egy kiskanál mézet és jól keverjük össze, addig amíg pakolás állagot nem kapunk. Alaposan oszlassuk el a hajon. Hagyjuk rajta 20 percig, majd alaposan öblítsük le, samponnal mossunk hajat.

Ezért hatásos: a tojás magas fehérjetartalma miatt gyorsítja a hajnövekedést. Rengeteg vitamint tartalmaz: ként, cinket, vasat, szelént, foszfort és jódot is, valamint biotint és folsavat is ezek erősítik a gyenge, vékonyszálú hajat.

Tipp: Amennyiben időnk engedi a hajpakolást egy órán át is fent hagyhatjuk.