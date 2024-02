Heti horoszkóp: új szerelem és új munka várhat erre a csillagjegyre!

Kos

III. 21.–IV. 20.

A hét első fele sikeres lesz számodra, tele lelkesedéssel, spontán helyzetekkel, kalandos döntésekkel. Aztán a kezdeti, energikus napokat unalom váltja fel, de gyorsan elröpül a hét így is. A hét közepén felgyorsulnak az események, ugyanis keménynek kell lenned egy olyan személlyel, akinek a makacssága megakadályozza, hogy a környezeted boldog legyen. A hétvégén néhány családi összezörrenés leköti az energiáid jelentős részét.

Bika

IV. 21.–V. 20.

Helyezd a hangsúlyt a szeretteiddel való kapcsolatodra, annak a javítására. Bár nehéz lesz, de meg kell beszélnetek a problémáitokat és a félreértéseiteket, amelyek zavart és szomorúságot okoztak. Ha mindent bevetsz az ügy érdekében, lassan megnyugodhatanak a kedélyek. Gondolj a magánéletedre könnyedén. Ha attól a bizonyos valakitől választ kapsz a korábbi leveledre és randevúra hív, az csodálatos. De mégsem, akkor dőlj hátra, és örülj az apró dolgoknak is.

Ikrek

V. 21.–VI. 21.

A személyes kapcsolataidra helyeződik ezen a héten a hangsúly. Érdekes találkozások várnak rád és rengeteg beszélgetés a szeretteiddel. Légy nyitott az új érzelmi élményekre, és készülj fel pár nagyobb, mélyebb eszmecserére. A szakmai életedben a tervezésed és a kitartásod meghozza az eredményt. Lehetőséged lesz arra, hogy egy olyan területen mutasd meg a tehetségedet, amely iránt már régóta érdeklődsz. Ne feledd: minél nehezebb a túrázás, annál szebb a kilátás.

Rák

VI. 22.–VII. 22.

Különös gondot fordítasz a héten a családi fészekre, mert az a vágyad, hogy a szeretteid biztonságban, kényelemben érezzék magukat. Minden idegszáladdal a szeretteid igényeire, kívánságaira fókuszálsz, ezért lehetőség nyílik a régi problémák, félreértések megoldására, ami erősíti az érzelmi kötelékeket. Ezen a héten is érdemes odafigyelned az egészségedre. Vigyázz a testi és az érzelmi jólétedre.

Oroszlán

VII. 23.–VIII. 23.

Ezen a héten szakmai sikerekben lehet részed, hiszen lehetőséged nyílik arra, hogy bizonyítsd, és bemutasd vezetői tulajdonságaidat, illetve a kreativitásodat a világnak. Használd ki az adódó lehetőségeket és higgy magadban. Ami a párkapcsolatodat illeti, stabil, nyugodt, boldog, ám eseménytelen napok várnak rád. Ha egyedülálló vagy, nem valószínű, hogy a közeljövőben találkozol a szerelemmel, de emiatt nem érdemes elkeseredni.

Szűz

VIII. 24.–IX. 23.

Egész héten a szerencse kegyeltje leszel, ügyelj azonban a munka és a magánélet egyensúlyára, és szánj időt a tested és az elméd ápolására. A munkahelyeden próbáld meg helyesen elosztani a terhelést, és ha kell, bátran állj ki az érdekeidért. Akkor minden úgy alakul, ahogy szeretnéd. Persze, az otthonodról se feledkezz meg. Figyelj kissé jobban a házimunkára és a családdal való kapcsolatodra. Új utakat fedezhetsz fel a kikapcsolódásra és a közérzeted javítására.

Mérleg

IX. 24.–X. 23.

Szerelmi téren új lehetőségeket tartogat számodra ez a hét. Ideje lenne jobban odafigyelni a kedvesedre, vagy ha úgy érzed, ez már nem működik, akkor új romantikus kapcsolatot is kereshetsz. Minden esetre legalább saját magaddal légy őszinte az érzéseidet illetően. Feledd el apróságok miatti idegeskedést, és ne hagyd, hogy a negatív érzelmek eluralkodjanak rajtad. Kizárólag pozitív gondolatokkal tápláld magad. Légy aktív, és ha a munkád nem okoz örömet, keress újat.

Skorpió

X. 24.–XI. 22.

Ráébredsz a napokban, hogy valóban a családod és a barátaid azok, akik jobbá teszik az életedet, ezért megpróbálsz mindent megtenni, hogy ne okozz nekik csalódást. A csillagok azt üzenik: szabadulj meg a régi szeméttől, amely az otthonod körül és a lelkedben is hever. Ez az, ami megakadályoz, hogy szabad életet élj. Itt a tökéletes alkalom az egészséges szokások kialakítására, valamint az elméd megtisztítására. Hallgass az intuícióidra.

Nyilas

XI. 23.–XII. 21.

A héten a szokásosnál is beszédesebb és társaságkedvelőbb leszel, így alkalmad nyílik beszélgetni egy különös emberrel. Lehet ez a személy egy idősebb ember is, aki sok mindent megélt. Nehéz lesz végighallgatni őt, ám annál hasznosabb. Ezután vágysz majd egy kötetlenebb baráti társaságra is, ahol újra könnyűnek érezhetsz mindent. Higgy magadban akkor is, ha az egész világ kételkedik benned. Ehhez azonban jobban oda kell figyelned a belső világodra.

Bak

XII. 22.–I. 20.

Az otthon és a család lesz az első számodra ezekben a napokban. Fordíts több időt és energiát a kényelmes és biztonságos környezet kialakítására, és meglátod, a sors meghálálja. Néhány igazán érdeklődő beszélgetés után érezni fogod, hogy a sokkal jobb lett a kapcsolatod a családtagjaiddal. Légy türelmes és nyitott, amikor a szeretteiddel kommunikálsz, bármilyen nehéz is. Pozitív változások várnak a szakmai szférában. Készülj fel a munkahelyi kihívásokra.

Vízöntő

I. 21.–II. 19.

Itt az ideje, hogy rendet rakj a gondolataidban. Ezen a héten megvan benned lelkesedés, de a sok lelki teher miatt gyorsabban elfáradsz, és gyakori szünetekre lesz szükséged a munkád során. Ezekben a napokban tilos számodra a kezdeményezés, legyen az bármilyen téren is. Mielőtt bármit is elvállalnál, beszélj azokkal, akik már tapasztaltabbak az adott területen, illetve azzal az emberrel, akit ez majd közvetlenül is érint. Főleg a kedveseddel.

Halak

II. 20.–III. 20.

A hét tele lesz sikeres kapcsolatfelvételekkel, találkozókkal, tárgyalásokkal. Rengeteg terved van és tele vagy lelkesedéssel, ami szinte szárnyakat ad. A hét vége felé előfordulhat, hogy elfáradsz és passzív üzemmódba kapcsolnál. A szeretteiddel töltött idő azonban újjáéleszti az energiáidat. Ez az időszak kissé veszélyes lehet számodra, éppen ezért légy óvatos, körültekintő, főleg akkor, ha sokat ülsz a volán mögött.