Elárulták a kutatók: ezek a legjobb ételek és italok, ha náthás vagy

A nátha sosem kellemes: gyengeséggel, állandó köhögési ingerrel és folyton eldugult orral jár, hogy csak a leggyakoribb tüneteket említsük, amelyek jobb esetben nem olyan súlyosak, hogy azokkal orvoshoz kellene fordulnunk, hiszen pár nap alatt könnyen kikúrálhatóak. Sokak szerint ezek egyik legidegesítőbbike az orrdugulás, mert hiába fújjuk rendszeresen az orrunkat, egy perccel később már megint nem kapunk levegőt. Azonban van néhány étel és ital, amely segít felszámolni az orrdugulást – írja a Well and Good.

Fotó: Pixabay

A jelenséget az arcüregben keletkező gyulladások váltják ki, ezért elsősorban az antioxidánsokban gazdag ételek képesek a csodákra, de a szakértők szerint ilyenkor érdemes C-vitaminban, cinkben vagy éppen omega-3 zsírsavban bővelkedő harapnivalókat fogyasztani, és sok vizet inni melléjük. Az orvosok kilenc ételt és italt gyűjtöttek össze, amelyek lerövidíthetik az orrdugulásos időszakot.

1. Ananász

Kiváló C-vitamin és bromelainforrás lévén az ananász és az ananászdzsúsz tökéletes megoldás, ha felszabadítanánk az orrjáratainkat – ráadásul fagyasztott vagy konzerv formájában is megőrzi tápértékei javát. Arra azonban befőttnél érdemes figyelni, hogy ne tartalmazzon hozzáadott cukrot, mert a finomított cukrok csak fokozzák a szervezet gyulladásait.

2. Fokhagyma

Ugyan a TikTok révén megindult az az őrület, miszerint az eldugult orr legjobb ellenfele az orrlyukba feldugott fokhagymagerezd, a szakértők szerint ennél a furcsa és esztelen trükknél sokkal hatékonyabb, ha megesszük inkább a gerezdeket. A fokhagyma ugyanis kiváló gyulladáscsökkentő és antibakteriális hatásokkal rendelkezik.

3. Csirkehúsleves

A megfázás miatt legyengült szervezet szinte követeli az olyan könnyen fogyasztható, meleg ételeket, mint a húsleves. A gyerekkort idéző mellékhatása mellett azonban a csirkehúsleves bővelkedik vízben és a cisztein nevezetű aminosavban, valamint a gőz révén is oldja az orrlyukakban lerakódott váladékot – egyes tanulmányok szerint még a forró vizes gőzölésnél is hatékonyabban.

Fotó: Pixabay

4. Méz

Az égő torok nyugtatása mellett a méz a felső légúti betegségekkel is felveszi a harcot a benne található szalicilsavnak köszönhetően, így az orrdugulás ellen is hatékony megoldás lehet, mivel antioxidánsként, gyulladáscsökkentő, valamint vírus- és baktériumölő élelmiszerként is ismert.

5. Tenger gyümölcsei

Bár a magyar népi gyógyászatban ismeretlenek a kagylók, rákok és a tengeri halak, gazdag cink- és omega-3 zsírsavtartalma miatt kiváló náthaűző lehet az osztriga, a szardínia, a lazac, a tonhal vagy éppen a makréla is.

6. Gyömbér

Az átható aromájú fűszergyümölcs forró vízben feloldva egy életelixírrel is felér, gyulladáscsökkentő ereje mellett antihisztaminokban is gazdag, amely akár allergia idején is segít felszabadítani az arc légútjait.

Fotó: Pixabay

7. Tea

Megfázás esetén a legelső házi praktika, amit bevetünk, bizonyára az, hogy főzünk egy nagy kancsó teát. A gőz ebben az esetben is jótékony hatást gyakorol a meggyötört, eldugult orra, de gazdag ásványi anyag tartalma miatt még a szervezet gyulladásaival is felveszi a harcot. A szakértők szerint taknyos időszakban a legeredményesebb a borsmenta tea lehet.

8. Grépfrút

Ugyan minden trópusi gyümölcs kiválóan támogatja az immunrendszert a magas C-vitamin tartam miatt, a grépfrútban található meg legnagyobb mennyiségben az orrdugulás elmúlását elősegítő szalicilsav – ráadásul épp télen, kora tavasszal van szezonja a lédús gyümölcsnek.

9. Csilipaprika

Aki már evett náthásan vagy allergiásan csilis ételt, bizonyára tapasztalta, hogy az orra egy pillanat alatt kitisztul – ez pedig a csípősséget garantáló kapszaicinnek köszönhető, amely jobban működik, mint egy drága orrcsepp.