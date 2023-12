Neked is megváltozik az életed 2024-ben, ha androidos a telefonod!

A mobilok akkumulátorai idővel leépülnek, csökkentve a maximális töltési kapacitást, és így a telefon teljes feltöltéssel elérhető működési idejét. Nehéz azonban tudni, hogy mikor kell cserélni az aksit, mivel nincs egyszerű módja a maradékkapacitás mérésének.

Az akkumulátor állapotának ismerete rendkívül fontos a teljesítmény növeléséhez – vagy végső soron annak tudásához, hogy mikor kell cserélni

- hangsúlyozza a The Sun.

Az iPhone-t használók számára már évek óta elérhető egy olyan alkalmazás, amelynek segítségével ellenőrizhetik készülékük állapotát, és most úgy tűnik, az andoridosok is megkapják a régóta várt funkciót, a Google ezen dolgozott az elmúlt évben. Az operációs rendszer már eddig is sok akku-statisztikát gyűjtött a háttérben, de az Android 15 ténylegesen eljuttathatja ezeket az információkat a felhasználókhoz.

A Pixel Feature Drop friss kiadásával a Google egy új akkumulátor-információs oldalt vezetett be a beállítások menüpontban. Itt a gyártási dátum alapján nyomon követhető a töltési ciklusok száma, ami azért fontos, mert a telefonodnak korlátozott számú töltési ciklusa van, mielőtt jelentősen csökkenne a teljesítménye. Az akkumulátorral kapcsolatos egyéb adatok, például az első használat dátuma, a töltési jellemzők és a jelenlegi állapota is elérhető a névleges kapacitásához viszonyított százalékban kifejezve.

Bár ez az új oldal még nem él, de ez a jövőben változni fog, mivel a szolgáltatások legújabb verziója már megtalálható lesz az Android 14 QPR2 rendszerén. A Beta 2 új „akkumulátor-állapot” oldallal rendelkezik, amely az aksi egészségi állapotát is megmutatja - ígéri az Android Authority.