6+1 zseniális trükk az ünnepi időszak zsebtolvajai ellen

Az ünnepi időszakban rendezett zsúfolt vásárok, bevásárlóközpontok mágnesként vonzzák a bűnözőket. A Fanny magazin az Év vállalkozóját, Hajós István biztonsági és robotikai szakértőt kérdezte a leggyakoribb zsebtolvaj-trükkökről, és arról, hogyan védjük meg értékeinket.

Fotó: Shutterstock

1. Leleplezi a hangjával

Az egyik legnépszerűbb trükk, amikor valaki eltereli a figyelmünket, miközben társa észrevétlenül kifoszt minket. Egy okos kulcstartó nemcsak az elveszett kulcsainkat, pénztárcánk megtalálásában segít. Hang- és fényjelzéssel figyelmeztet, ha bizonyos hatótávolságra eltávolodunk tőle, így értesülhetünk róla, ha valaki megpróbálja ellopni az értékeinket.

2. Sok belső zsebbel

A tolvajok gyakran a tömegközlekedési eszközökön, rendezvényeken szándékosan lökdösődnek, majd a „véletlen ütközést” kihasználva próbálják kiemelni a táskánkból az értékeinket. Ezért soha ne tároljuk azokat a zsebünkben vagy a táskánk külső zsebeiben. A csatos táskák biztonságosabbak, mint a cipzáras vagy mágneszáras változatok, de léteznek lopás elleni védelemmel felszerelt hátizsákok is.

3. Kövesse nyomon!

Vásárlás közben gyakran hajlamosak vagyunk felelőtlenül lerakni a táskánkat, pénztárcánkat a pultra vagy a bevásárlókocsiba, így egy pillanat alatt bárki magával viheti. Léteznek GPS nyomkövetők, amelyek figyelmeztetnek, ha véletlenül az asztalon hagyjuk az értékeinket, és ha mégis ellopják, térképen nyomon követhetjük a mozgását.

4. Sokkos állapotban

Egy személyi riasztó rendkívül hasznos lehet támadás során, hiszen könnyen magunknál hordhatjuk a zsebünkben vagy a csuklónkon. Veszély esetén egy egyszerű mozdulattal aktiválhatjuk a riasztót, amely hangos, sikító hanggal hívja fel a környezet figyelmét a támadásra.

5. Biztonságos jelszó

Soha ne tároljuk zsebünkben a telefont, mert könnyen kiemelhetik onnan. Mindig zároljuk a képernyőt biztonsági kóddal vagy ujjlenyomattal, így ha valóban ellopják a telefont, nem férhetnek hozzá az adatainkhoz. Szerencsére számos alkalmazás is létezik, amely segít meghatározni az ellopott készülék tartózkodási helyét.

Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

6. Blokkolja a jelüket

Manapság már nem kell ellopni a bankkártyát ahhoz, hogy leemeljék róla a pénzünket. Elég, ha egy zsúfolt buszon vagy szórakozóhelyen valaki mögénk áll, és egy mobil kártyaleolvasót közelít a táskában lévő kártyához, és a fizetés máris megtörténik. Tartsuk a mobilunkat vagy kártyánkat egy RFID jelblokkoló tokban, amely blokkolja a vezeték nélküli jelek átvitelét.

+1. Rögzíti a kamera

Az autóban felejtett táskák vagy csomagok miatt is képesek feltörni az autót, ezzel több százezer forintos kárt okozva. A riasztórendszer mellett érdemes lehet beszerezni egy fedélzeti kamerát is, amely álló helyzetben is rögzíti az eseményeket. Emellett mi is megelőzhetjük a bajt: ne hagyjunk értékeket az autó utasterében, és ne feledkezzünk meg az ajtók bezárásáról vagy a kalaptartó felhúzásáról sem.

Fontos tanácsok, ha megtörtént a baj

1. Mit tegyünk, ha kiraboltak?

Ha egy bevásárlóközpontban vagy karácsonyi vásáron raboltak ki minket, minél előbb írásban jelezzük ezt a biztonsági szolgálatnál. Próbáljunk pontosabb információt adni a történtekről, például arról, mikor és hol voltak utoljára nálunk az értékeink – hívja fel a figyelmet dr. Ecsedy Miklós ügyvéd.

2. Az apró részletek

Lopás esetén érdemes rendőrségi feljelentést tennünk, hiszen előfordulhat, hogy a tolvajok visszaélnek az adatainkkal. A jegyzőkönyvben részletesen fel kell sorolnunk az eltulajdonított tárgyakat, azok ismertetőjegyeit és értékét. Adjuk át a szemtanúk elérhetőségeit, és jelezzük azt is, ha a helyszínen térfigyelő kamerák voltak, mivel ezek is sokat segíthetnek a nyomozásban.

Fotó: Pixabay

3. Határidőn belül van

A feljelentés beérkezésétől számított három napon belül dönteniük kell annak elutasításáról vagy a nyomozás elrendeléséről. A nyomozást két hónapon belül be kell fejezni, de a határidő meghosszabbítható. A sértettet általában tájékoztatják az eljárás minden lényeges lépéséről, jelen lehet például a bírósági tárgyaláson, észrevételeket tehet és betekintést kérhet az iratokba.

4. Értéktől függően

Ha a tolvajt elkapják, és az általa ellopott tárgy értéke maximum 50 ezer forint, akkor szabálysértési eljárás indul ellene. Ha az eltulajdonított tárgy értéke meghaladja ezt az összeget, az már bűncselekménynek minősül, ami két évtől akár tíz évig terjedő szabadságvesztéssel járhat.

Fotó: Pexels (illusztráció)

5. Ha kést ránt a tolvaj

Ha a tolvaj erőszakkal vagy fenyegetéssel próbál valakit kirabolni, például kést ránt, az már rablásnak minősül. Ez súlyos bűncselekmény, és az ellopott értéktől függően két évtől akár tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetik az elkövetőt.

6. Megússzuk a költséget!

A rendőrségi feljelentés önmagában még nem azt jelenti, hogy a kárunk megtérül. Éppen ezért a feljelentéssel egyidőben érdemes a polgárjogi igényünket is előterjeszteni a rendőrségen, így ha megtalálták az elkövetőt, és kiszabták rá a büntetést, azonnal megindulhat a végrehajtás vele szemben. Ha ezt elmulasztjuk, és a büntetőügy lezárult, már csak saját költségen, polgári peres eljárás keretében nyújthatjuk be a kártérítési igényünket.

Fotó: Pexels.com (Képünk illusztráció)

+1. Behajtják majd rajta!

Az ellopott tárgyakon túl olyan költségek megtérítését is kérhetjük, mint például egy autófeltörés során keletkezett károk. Ennek mértékét számlákkal vagy más módon, például szakvéleménnyel, okiratokkal igazolhatjuk. Ha az elkövető nem tudja kifizetni a károkat, a végrehajtás során lefoglalhatják a nevén lévő vagyontárgyakat, ezeket elárverezhetik, bankszámláira inkasszót tehetnek, és jövedelmét is letilthatják.