Visszaütött a szenvedély: óriási veszteség érte a 23 éve óceánjárókon élő férfit

Jóból is megárt a sok – tartja a mondás, mégis, sokan eljátszanának a gondolattal, hogy a mostani lakhelyüket óceánjárók kabinjára cserélve bejárják a világot és élvezik az életet. Persze mindez könnyen megváltozhat, miután megismerik Mario Salcedo történetét.

Fotó: Pexels/Matthew Barra (Képünk illusztráció)

Salcedónak pénzügyi igazgatóként volt mit a tejbe aprítania, így amikor otthagyta a felsővezetői állását az Egyesült Államokban, gond nélkül megvalósíthatta az álmát. A férfi 2000-ben döntött úgy, hogy a szárazföld helyett a kellő változatosságot kínáló Royal Caribbean hajótársaság óceánjáróira költözik. Az effajta úszó városok számtalan élményt kínálnak, éttermek, bárok, kávézók, kaszinók, üzletek, diszkó és koncertterem egyaránt megtalálható a fedélzeten, nem beszélve a medencékről és számtalan szórakozási lehetőségről, miközben az ember bejárhatja a világot.

Mario Salcedo a koronavírus-világjárvány miatti pár hónapos kényszerszünetet leszámítva bő két évtizede él a vízen, rászolgálva a Super Mario becenévre. Ám a hosszú évek furcsa hatással voltak a szervezetére.

„Annyira hozzászoktam a hajós élethez, hogy sokkal kényelmesebb érzés számomra, mint a szárazföldön lenni”

– nyilatkozta a férfi az All Things Cruise-nak, melyet az Unilad idéz. Hogy mire is gondol pontosan Mario Salcedo, azt a Condé Nast Travellernek árulta el:

„Elvesztettem a szárazföldi járásomat, annyira ringatózom, hogy nem tudok egyenesen menni” – árulta el a férfi, akit sem ez, sem az időközben rendkívül költségessé vált életvitele nem tántorít el a szenvedélyétől. Amíg egészsége engedi, folytatja az óceánjárós kalandot, hiszen ez az élete, számos barátot, emléket és élményeket szerzett a gigantikus hajón – írja a Life.hu a kalandorról.

