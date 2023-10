Mágikus állatok! Miben segítenek a kedvencek?

Macska:

Európában a boszorkánysággal párosítják őket, mert segítik a munkájukat és védelmezik őket. Mindezt nem fizikai szinten kell értelmezni, hanem spirituálisan. A macskák nagyon jól látják a szellemvilág lényeit, és a jelenlétükre képesek figyelmeztetni a gazdájukat is. Ezt úgy képzeljük el, hogy ha azt tapasztaljuk, hogy megváltozik a cicánk viselkedése, például fújtat, váratlanul odakap, abbahagyja a dorombolást, akkor tudhatjuk, hogy az adott helyen, esetleg egy adott személyen felbukkant egy negatív energia vagy entitás, akár egy démoni lény. Vagyis érdemes figyelni a macskák jelzéseire, és foglalkoznunk kell velük.

Fotó: Alena Ozerova / Shutterstock

Már kutatások is alátámasztják, hogy akár az egészségünkre is jó hatással lehetnek, főleg az idegrendszerre, mivel nyugtató hatással rendelkeznek. Megfigyelések alapján rá tudnak csatlakozni a gyógyító energiára, ezáltal segítve a beteget. Emellett van egy olyan képességük, miszerint érzik a beteg területet, és ezt jelzik is.

Bagoly:

Elsőként biztos beugrik róla a Harry Potter-filmekben felbukkanó hófehér bagoly, ami nem véletlen, hiszen itt a fehér mágia jelképeként szerepel, emellett a boszorkányok és varázslók hírvivőjének számít. Vagyis segít tudást és üzenetet visz, segít a szellemekkel való kapcsolatteremtésben, és abban, hogy meghalljuk a saját belső hangunkat, sőt a ránk leselkedő veszélyekre is figyelmeztet. A bölcsességet és az okkult tudományokat is szimbolizálja. Viszont sok helyen pont az ellenkezője: a fekete mágia és az alvilág megtestesítője, és sok helyen a halállal és a balszerencsével azonosítják. Ijesztő huhogása és hatalmas szemei veszélyt jeleznek.

Medve:

Ősi szimbólum, többféle mitológiában felbukkan, és még egy csillagképet is elneveztek róla, sőt holdszimbólumnak is tekintik. Amellett, hogy az őserőt, kitartást és a bátorságot szimbolizálja, sokkal mélyebb jelentése is van. Megtanítja, miként tudjuk a belső energiatartalékainkat kihasználni. Ahogy azt is, hogy néha szükségünk van arra, hogy "visszabújjunk a barlangunkba", vagyis mélyen magunkba forduljunk, mert így nyerhetünk új erőt, vagy így láthatunk rá új szemszögből bizonyos dolgokra.

Seregély:

Amikor a seregélyre gondolunk, akkor egyből egy hangosan rikácsoló madár jut eszünkbe, ami hatalmas csapatokban és villámgyorsan képes beteríteni a kiszemelt területet, és hatalmas károkat okoz. Pedig a hiedelmekkel ellentétben inkább hasznos, nagyon okos és igazán ragaszkodó. Éppen ezért lehet, hogy akinek ez a totemállata, az egy erőteljes személyiség, aki szereti a társaságot és igazán kommunikatív. Emellett az őszinteséget szimbolizálja, segít az önreflexióban, és abban, hogy világosan lássuk akár a dolgok árnyoldalát.

Tigris:

Míg az északi népek számára a medve az ősi szimbólum, addig máshol a tigris az. Szenvedélyt, erőt, odaadást és érzékiséget szimbolizál. Ha többször megjelenik az életünkben, és kötődést érzünk hozzá, akkor azt jelzi, hogy ideje nagyobb hangsúlyt fektetnünk a személyiségünk szenvedélyesebb oldalára, és ne féljünk a különböző kalandoktól, új kihívásoktól - írta a Fanny magazin.